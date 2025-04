Trump sobre ataques da Rússia em Kiev: "Vladimir, PARE!"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou suas críticas ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, depois que a Rússia bombardeou Kiev com mísseis e drones durante a noite, dizendo: "Vladimir, PARE!"

"Não estou feliz com os ataques russos em Kiev. Não é necessário e o momento é muito ruim", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais, um dia depois de dizer que o líder ucraniano estava atrapalhando as negociações de paz para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

(Reportagem de Doina Chiacu e Susan Heavey)