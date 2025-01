'Grande dia', diz Nikolas após revogação de mudanças no Pix

Após o governo revogar as mudanças envolvendo o Pix, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou nas redes sociais usando uma frase de Jair Bolsonaro (PL): "Grande dia".

O que aconteceu

Nikolas foi a principal liderança bolsonarista a explorar o tema para criticar o governo. Reportagem do UOL mostrou que o deputado publicou vídeo em que dizia que o governo iria tratar o pequeno comerciante como grande sonegador —a publicação já ultrapassa 216 milhões de visualizações.

Revogação ocorreu após repercussão negativa e onda de fake news sobre o tema. O ato normativo alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras para pessoas físicas via Pix acima de R$ 5.000 por mês.

A frase do deputado foi acompanhada dos emojis de joinha e da bandeira do Brasil com a data de hoje. O termo "grande dia" é tradicionalmente usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais —a primeira vez ocorreu quando o então deputado federal Jean Wyllys anunciou que deixaria o Brasil devido ao aumento de ameaças de morte que estava recebendo.

Outras lideranças bolsonaristas comemoram a decisão do governo Lula. O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) escreveu que "agora só falta revogar o Lula". Carlos Jordy (PL-RJ) classificou a medida como "extremamente impopular". "Os caras têm talento para se implodir", escreveu o deputado. A direita explorou o tema antes da revogação e após a decisão do governo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a "mobilização espontânea apavorou Lula e Taxad". O apelido pejorativo foi dado ao ministro Fernando Haddad (PT) no governo Lula 3. Durante o anúncio da revogação, Haddad cutucou o senador. "Está reclamando da Receita? Ele não pode reclamar, ele foi pego pela Receita. Então, não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo", disse o ministro.

Haddad chamou a repercussão de "manipulação de opinião pública". "O estrago está feito, inclusive senadores e deputados agindo contra o Estado brasileiro. Eles vão responder por isso", afirmou.

MP para equiparar formas de pagamento

O governo editará ainda uma medida provisória que equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. "Uma MP que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas", disse Haddad.

O objetivo é evitar que os comércios cobrem taxas diferentes para as formas de pagamento digital ou em espécie. Nos últimos dias, em meio a dúvidas e notícias falsas, lojistas pelo país passaram a recusar Pix ou cobrar uma taxa extra. Segundo o ministro, não adotar esta regra será considerado "prática abusiva".