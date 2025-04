Ucrânia diz que pretende concluir negociações de acordo mineral com EUA em uma semana

Por Anastasiia Malenko e Christian Lowe

KIEV (Reuters) - A Ucrânia disse nesta sexta-feira que pretende concluir as conversações até o final da próxima semana sobre um acordo com os Estados Unidos para a exploração conjunta dos recursos minerais ucranianos, um acordo que as autoridades ucranianas esperam que contribua de alguma forma para firmar o apoio dos EUA a eles em sua guerra contra a Rússia.

Embora os termos do eventual acordo não tenham sido finalizados, Washington sinalizou que espera ter acesso privilegiado aos recursos naturais da Ucrânia como forma de pagamento pelo apoio militar dos EUA ao país nos últimos três anos.

No final da quinta-feira, os governos dos EUA e da Ucrânia assinaram um memorando de intenções, sinalizando sua intenção de finalizar o acordo sobre os minerais.

O memorando representou um passo em direção ao restabelecimento dos laços entre Kiev e Washington, que pareciam estar por um fio em fevereiro, quando uma reunião no Salão Oval entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se transformou em uma briga aos gritos.

De acordo com o texto do memorando, publicado pelo governo ucraniano nesta sexta-feira, o objetivo de ambos os lados é concluir as discussões sobre o acordo final até 26 de abril e assiná-lo logo em seguida.

O memorando informa que o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, viajará para Washington no início da próxima semana para se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e trabalhar juntos no acordo.

"Estamos felizes em anunciar a assinatura com nossos parceiros americanos", disse Yulia Svyrydenko, primeira vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, nas mídias sociais na quinta-feira, referindo-se ao memorando de intenções.

Ela disse que o documento "atesta o trabalho conjunto construtivo de nossas equipes e a intenção de finalizar e concluir um acordo que será benéfico para ambos os nossos povos".

De acordo com o texto do memorando, ele abre caminho para um acordo de parceria econômica e a criação de um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia.

O texto não forneceu nenhum detalhe sobre os termos do eventual acordo, incluindo o acesso que os Estados Unidos teriam e a receita que poderiam obter.

Em Washington, Trump disse aos repórteres: "Temos um acordo de minerais, que acho que será assinado na quinta-feira".

Trump tem criticado os bilhões de dólares de ajuda que seu antecessor, Joe Biden, deu à Ucrânia, dizendo que foi um mau negócio para os Estados Unidos. Ele também indicou que quer laços mais estreitos com Moscou, que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de mais detalhes sobre o momento e o conteúdo do acordo.

(Reportagem adicional de Yulia Dysa, em Kiev, e Angelo Amante e Trevor Hunnicutt, em Washington)