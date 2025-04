EUA continuarão ajudando Taiwan em sua autodefesa, diz senador norte-americano em Taipé

TAIPÉ (Reuters) - Os Estados Unidos continuarão a ajudar Taiwan em sua autodefesa e querem ver a paz no Estreito de Taiwan sem coerção ou ameaça de força, disse um senador norte-americano em visita ao presidente taiwanês, Lai Ching-te, nesta sexta-feira.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, apesar da falta de laços diplomáticos formais com a ilha reivindicada pela China.

Ao se reunir com Lai no gabinete presidencial em Taipé, o senador republicano Pete Ricketts disse que, embora os governos mudem, o apoio bipartidário a Taiwan no Congresso dos EUA continua.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico. Queremos ver a paz no Estreito de Taiwan. Nós nos opomos a qualquer mudança unilateral no status de Taiwan", disse Ricketts.

"Esperamos que quaisquer diferenças entre Taiwan e o continente sejam resolvidas pacificamente, sem coerção ou ameaça de força", acrescentou.

"Para esse fim, os Estados Unidos continuarão a ajudar Taiwan em sua autodefesa. Há um amplo consenso no Congresso dos EUA para apoiar a autodefesa de Taiwan."

A China realizou sua última rodada de jogos de guerra em torno de Taiwan no início deste mês. Lai e seu governo rejeitam as reivindicações de soberania de Pequim, dizendo que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.

Ricketts é o presidente do Subcomitê do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA para o Leste Asiático, o Pacífico e a Política Internacional de Segurança Cibernética.

Lai disse que espera que Taiwan e os Estados Unidos continuem a trabalhar juntos para manter a paz e a estabilidade na região e que Taiwan está comprometido a gastar mais em sua defesa.

Ricketts está sendo acompanhado em Taiwan por outro senador republicano, Ted Budd, e pelo senador democrata Chris Coons.

Embora os parlamentares dos EUA viajem regularmente para a ilha, esta é a primeira visita desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro.

Trump e seu governo pressionaram Taiwan a aumentar seus gastos com defesa, algo que Lai se comprometeu a fazer em fevereiro.

(Reportagem de Angie Teo e Ben Blanchard)