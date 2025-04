Jato da Boeing retorna da China para os EUA em meio à guerra tarifária

Por Lisa Barrington e Sophie Yu e Dan Catchpole e Tim Hepher

(Reuters) - Um jato Boeing destinado à China estava retornando aos Estados Unidos nesta sexta-feira, segundo dados de rastreamento de voo, já que a principal fábrica de entrega da fabricante de aviões nos arredores de Xangai foi arrastada para uma guerra tarifária cada vez mais profunda entre Pequim e Washington.

O retorno de um dos vários jatos que aguardam o trabalho final e a entrega a uma companhia aérea chinesa no centro de acabamento em Zhoushan é o mais recente sinal de interrupção das entregas devido à quebra do status de isenção de impostos do setor, que já durava décadas.

Em um sinal de que a Boeing estava se preparando para negócios normais apenas algumas semanas antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar as tarifas em 2 de abril, três novos aviões 737 MAX voaram da Boeing em Seattle para Zhoushan em março.

Outro chegou na semana passada a Zhoushan, onde a Boeing instala interiores e faz pinturas antes de entregá-los aos clientes, de acordo com dados do Flightradar24.

Mas na sexta-feira, um dos primeiros jatos decolou novamente sem ser entregue e voou de Zhoushan para o território norte-americano de Guam -- uma das paradas que esses voos fazem ao cruzar o Pacífico -- indicando que estava voltando para Seattle.

A Boeing não quis comentar.

A viagem de 8.000 quilômetros de volta à fábrica principal da Boeing ocorre em um momento em que os negócios do fabricante de aviões na China estão sendo examinados por causa da disputa tarifária.

A Bloomberg News informou no início desta semana que a Boeing enfrentou uma proibição chinesa sobre as importações, parte do confronto crescente sobre as tarifas globais "recíprocas" do presidente Trump.

Não houve nenhum comentário oficial de Pequim ou da mídia estatal chinesa.

Fontes graduadas do setor aeroespacial e de aviação disseram à Reuters que não tinham conhecimento de instruções formais contra a compra de aviões da Boeing.

Mesmo assim, fontes e analistas do setor concordaram amplamente que a imposição de tarifas sobre produtos norte-americanos por Pequim em resposta às ações de Trump bloquearia efetivamente as importações de aeronaves sem qualquer proibição formal.

Uma fonte graduada do setor disse que a Boeing e os fornecedores estão se planejando com base no fato de que não entregariam aviões para a China por enquanto.

Fotos publicadas em sites de observação de aviões em fevereiro mostraram que o avião repatriado estava decorado com uma pintura da Xiamen Airlines, de propriedade majoritária da China Southern.

Uma fonte disse que se esperava que o avião fosse entregue à Xiamen, que não respondeu a um pedido de comentário.

A publicação de aviação The Air Current, que noticiou pela primeira vez a decisão de retirar alguns jatos não entregues de Zhoushan, disse que uma companhia aérea chinesa não identificada havia se afastado separadamente de um compromisso de arrendamento de uma aeronave Boeing.

Fontes do setor disseram que o voo de retorno ocorreu apesar de algumas discussões sobre deixar os jatos não entregues em um depósito alfandegado, o que significa que eles não seriam importados ou tarifados oficialmente.

A alfândega chinesa não respondeu a um pedido de comentário.

A guerra tarifária e a aparente reviravolta nas entregas ocorrem no momento em que a Boeing está se recuperando de um congelamento de quase cinco anos nas importações de jatos 737 MAX e de uma rodada anterior de tensões comerciais.

(Reportagem de Lisa Barrington, Sophie Yu, Dan Catchpole e Allison Lampert)