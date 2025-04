Ucrânia impõe sanções a empresas chinesas após acusar Pequim de armar a Rússia

(Reuters) - A Ucrânia impôs sanções a três empresas chinesas nesta sexta-feira, um dia depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, alegou que a China está fornecendo armas para a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da China, nesta sexta-feira, descartou a acusação de Zelenskiy como infundada. Embora tenha mantido laços econômicos estreitos com a Rússia durante a guerra de três anos de Moscou na Ucrânia, a China procurou projetar uma imagem de neutralidade e nega qualquer envolvimento na guerra.

O governo Zelenskiy publicou nesta sexta-feira uma lista atualizada de entidades sancionadas. A lista, que também inclui empresas russas, nomeou a Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd e Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd, todas descritas como registradas na China.

O governo não deu detalhes sobre o motivo pelo qual elas foram adicionadas à lista de sanções, que proíbe as empresas de fazer negócios na Ucrânia e congela seus ativos no país.

A Ucrânia exportou US$8 bilhões em mercadorias para a China em 2021, principalmente matérias-primas e produtos agrícolas, enquanto importou da China pouco menos de US$11 bilhões, principalmente em produtos manufaturados, de acordo com o governo ucraniano.

Na quinta-feira, Zelenskiy disse a repórteres em Kiev que seu governo tem evidências de que empresas chinesas estão fornecendo o que ele descreveu como artilharia e pólvora para a Rússia, e que entidades chinesas estão fabricando algumas armas em solo russo.

Ele não apresentou nenhuma evidência para essa afirmação.

Uma semana antes, Zelenskiy havia dito que cidadãos chineses estavam lutando ao lado da Rússia na guerra com a Ucrânia, incluindo dois que haviam sido feitos prisioneiros. Um diplomata chinês foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia para dar uma explicação.

Posteriormente, autoridades ucranianas e norte-americanas disseram que os homens haviam se alistado por iniciativa própria em troca de dinheiro.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Christian Lowe)