Wall St abre em alta após dados moderados de preços ao produtor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta terça-feira, com os investidores digerindo dados que mostraram uma inflação ao produtor nos Estados Unidos mais branda do que o esperado a fim de avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve este ano.

O Dow Jones subia 0,16% na abertura, para 42.366,42 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,39%, a 5.859,27 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,63%, para 19.207,748 pontos na abertura.

(Por Sukriti Gupta)