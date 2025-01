Josias: Lula aparenta cair em conto do vigário de príncipe saudita

O presidente Lula (PT) precisa se cercar de cuidados para não cair em uma armadilha ao se aproximar de Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (14).

Ontem, Lula telefonou para o príncipe saudita para tratar de temas da agenda bilateral. O petista convidou Mohammed bin Salman Al Saud, apontado como o responsável pela doação das joias milionárias ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para uma visita ao Brasil.

Lula passa a impressão de que está caindo em um conto do vigário que já foi aplicado pelo príncipe saudita no Bolsonaro. Não foi o primeiro contato dos dois; Lula se reuniu no final de 2023 com esse príncipe ditador. Conversaram sobre uma suposta intenção da ditadura saudita em despejar no Brasil investimentos de US$ 10 bilhões, que vão e saem da vitrine com uma frequência atordoante.

Essa mesma promessa havia sido feita lá atrás, em 2019, pelo príncipe a Bolsonaro, que saiu dizendo estar assegurado pois havia recebido o compromisso de um investimento da Arábia Saudita de US$ 10 bilhões, que até agora não veio.

Quando Lula passou pela Arábia Saudita em 2023, disse haver um leque de opções para investimentos no Brasil e que faria um grupo de trabalho para discutir essas alternativas. Ninguém sabe desse grupo e dos US$ 10 bilhões. E Lula se aproxima de novo do príncipe saudita com o pressuposto de que os petrodólares virão para o Brasil.

Lula está flertando com um conto do vigário no qual Bolsonaro já caiu. Isso é meio constrangedor. O príncipe está aproveitando para fazer sua diplomacia internacional e se aproveitando da boa-fé dos presidentes brasileiros. Os petrodólares não chegam, mas o presidente está fazendo o papel dele. Como reza a cartilha da diplomacia, um Estado não tem amigos; tem interesses. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias chamou a atenção para o silêncio dos apoiadores de Bolsonaro com relação às conversas entre Lula e o primeiro-ministro saudita.

Sempre que Lula flerta ou se encontra com um ditador, o bolsonarismo se aproveita, vai às redes sociais e realça a suposta falta de compromisso do presidente com os valores democráticos. Mas o bolsonarismo está em silêncio porque o príncipe Bin Salman era um ditador de estimação do Bolsonaro. Foi ele quem deu aquelas joias que o encrencaram. O silêncio do bolsonarismo é impressionante neste caso. Josias de Souza, colunista do UOL

