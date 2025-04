Dólar abre a semana em leve queda, cotado abaixo de R$ 5,80

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após dois dias sem negociação devido à Sexta-Feira Santa e ao feriado de Tiradentes, o dólar abriu o dia em leve queda. Às 9h39, a moeda norte-americana recuava 0,33% em relação ao real e era negociada por R$ 5,786.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a semana abaixo de R$ 5,80. A cotação acompanha os últimos movimentos de desvalorização da moeda norte-americana ante o real. A queda foi ampliada ao longo da manhã.

Moeda dos EUA caiu nas últimas duas sessões. Com desvalorização em três dos quatro pregões da Semana Santa, a divisa recuou 1,14% no período, de R$ 5,871 para R$ 5,804.

Ofensiva de Trump contra o BC dos EUA no radar. Os rumores de que o presidente dos EUA, Donald Trump, estuda demitir o comandante do Federal Reserve, Jerome Powell, contribui para a perda de força global do dólar.

Taxas de juros são ponto central dos embates. O novo descontentamento de Trump considera a declaração de Powell sobre o "tarifaço" imposto pelo republicano. Para o presidente do Fed, a decisão dificulta o controle da inflação e, consequentemente, o corte dos juros.

Trump teme freio na economia com as taxas atuais. Em março, quando o BC dos EUA manteve o patamar dos juros entre 4,25% e 4,5% ao ano, o presidente ressaltou que um corte prepararia melhor a economia norte-americana para as tarifas que colocaria em vigor.

Demissão de Jerome Powell depende de briga judicial. Como o Fed é uma instituição independente do governo americano, seus membros não podem ser desligados por determinação da Casa Branca. Trump, no entanto, tenta derrubar a proibição, determinada em 1935, que exigir uma justificativa do presidente para o afastamento de dirigentes de agências independentes.