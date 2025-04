Governo alemão prevê estagnação econômica em 2025, diz fonte

BERLIM (Reuters) - O governo alemão reduziu sua previsão econômica para este ano e agora prevê estagnação em vez de crescimento de 0,3%, disse uma fonte à Reuters nesta terça-feira, confirmando uma reportagem do jornal Handelsblatt.

Para 2026, o governo agora espera um crescimento de 1%, ligeiramente abaixo de sua previsão de janeiro de 1,1%, de acordo com a fonte.

O Ministério da Economia se recusou a comentar quando perguntado sobre as previsões e, em vez disso, referiu-se a uma coletiva de imprensa sobre as novas projeções planejadas para quinta-feira.

A Alemanha foi a única economia do G7 que não cresceu nos últimos dois anos, e as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem colocá-la no caminho de um terceiro ano sem crescimento pela primeira vez na história.

A incerteza sobre como a maior economia da Europa se desenvolverá à luz das tarifas serviu de base para a nova previsão, disse o Handelsblatt, citando as fontes.

Espera-se que as exportações caiam 2,2% este ano, após uma queda de 1,1% em 2024. No próximo ano, espera-se que as exportações aumentem em 1,3%, de acordo com a fonte.

No início deste mês, os institutos econômicos alemães reduziram sua previsão de crescimento para este ano para 0,1% em relação aos 0,8% esperados em setembro, levando em consideração as tarifas iniciais dos EUA sobre aço, alumínio e automóveis.

O governo alemão prevê que a inflação cairá para 2% este ano e, em seguida, para 1,9% no próximo ano, disse a fonte à Reuters, ante 2,2% no ano passado.

A fraqueza econômica afetará o mercado de trabalho, com a expectativa de que a taxa de desemprego suba de 6,0% no ano passado para 6,3% neste ano, antes de cair para 6,2% em 2026.

