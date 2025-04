Funeral do papa será realizado no sábado

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado neste sábado.

A Missa de Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto da igreja por Francisco, está marcada para as 10h (5h, no horário de Brasília). Ela será conduzida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, no átrio da Basílica de São Pedro.

Depois da celebração, o corpo do papa irá para a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

O período de visitação pública, na basílica, terá início amanhã, logo após uma celebração comandada pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo do Vaticano.

Colégio de Cardeais é o mais diverso da história

O Colégio de Cardeais que escolherá o próximo papa será o mais diverso da história. Dos 135 cardeais aptos a votar, 53 ou 39%, são europeus. É o menor peso do continente já registrado.

71 países estão registrados, outro recorde. Da Ásia, são 23 cardeais. 18 são da África. A América do Sul e Norte entram com 18 e 17 representantes, respectivamente.

A composição é em grande parte resultado da vontade de Francisco, que escolheu 108 dos 135 cardeais com direito a voto e adotou uma política de reduzir o peso europeu no colégio.

Quando ele foi escolhido, em 2013, 59 dos 115 eleitores eram do continente - uma participação de 51%. E apenas 59 países estavam representados.

A Itália, porém, continua com o maior peso: 17 cardeais. O Brasil terá sete.

O legado de Francisco em disputa

A escolha do sucessor do papa Francisco deve ser marcada por uma disputa de poder entre as alas modernizantes e conservadoras da Igreja Católica e ocorrer sob pressão das redes sociais e da desinformação, segundo o colunista do UOL Jamil Chade.

"Depois de 12 anos de um papado marcado por gestos progressistas e pela universalização da Igreja, grupos conservadores querem usar a ocasião para restabelecer dogmas e promover uma guinada na liturgia", afirma Jamil.

"Sua abertura para divorciados, homossexuais e mulheres causou mal-estar entre certos grupos que, em alguns momentos, chegaram a pedir sua queda."

Apesar de os cardeais ficarem isolados durante o Conclave, até lá eles estão sujeitos a interferência cada vez maior da internet.

"Será o primeiro conclave que viverá, de forma plena, o poder das redes", alertou Massimo Faggioli, professor de teologia da Universidade Villanova, na Filadélfia, em entrevista ao UOL. "Nunca a ideia de uma proteção aos cardeais foi tão atual como hoje."

Lula confirma ida ao funeral do papa

O presidente Lula anunciou ontem à noite que irá ao funeral do papa Francisco neste sábado. Ele será acompanhado pela primeira-dama, Janja.

Os dois líderes eram politicamente próximos. Quando Lula esteve preso, em 2019, Francisco lhe enviou uma carta expressando sua "proximidade espiritual" com o então ex-presidente.

E, pouco antes do segundo turno da eleição de 2022, orou pelos brasileiros e pediu que Nossa Senhora Aparecida protegesse o povo do "ódio, da intolerância e da violência".

Vários outros chefes de Estado também estarão presentes, entre eles Javier Milei, da Argentina, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Donald Trump.

A Rússia anunciou que Vladimir Putin não comparecerá. Ele tem uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Ainda não houve manifestação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que também teve sua prisão decretada pelo TPI.

AVC e insufiência cardíaca

De acordo com o Vaticano, o papa Francisco morreu em decorrência de um AVC e de insuficiência cardíaca.

O relatório de óbito informa que o pontífice morreu na residência Santa Marta ontem às 7h35 (2h35, em Brasília).

Francisco entrou em coma antes de sua morte e seu quadro de saúde foi agravado por pneumonia, hipertensão e diabete tipo 2.

Desde o começo do ano, o papa enfrentava uma infecção que resultou em um problema respiratório grave e uma internação de 37 dias.

Ele recebeu alta hospitalar no fim de março, mas se recusou a seguir as orientações médicas para permanecer em repouso e encontrar poucas pessoas.

Sua última aparição foi na cerimônia do domingo de Páscoa, quando abençoou fiéis na Praça de São Pedro.

Ataques de Trump ao Fed derrubam mercados, e ouro tem valor recorde

O ouro atingiu o maior valor da história no mercado mundial hoje: US$ 3,5 mil a onça troy - equivalente a 31,1 gramas.

A valorização reflete a insegurança dos investidores provocada pela política econômica de Donald Trump e agravada por suas recentes ameaças de demitir o presidente do banco central americano, Jerome Powell.

Ontem, as Bolsas americanas voltaram a despencar. O S&P 500 fechou com queda de 2,36% e o índice Nasdaq caiu 2,55%. O dólar também teve forte queda e fechou a segunda-feira com desvalorização de 1,04% em relação a uma cesta de moedas internacionais.

Na manhã de segunda-feira, Trump usou sua rede social para chamar o presidente do Fed de "Sr. Tarde Demais" e pediu que o banco central reduzisse os juros "agora".

Os ataques de Trump ao Fed começaram na semana passada, depois que Powell alertou que as tarifas elevariam a inflação e os índices de desemprego nos EUA.