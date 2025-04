Vaticano divulga imagens do corpo do papa Francisco em caixão

O Vaticano divulgou nesta terça-feira, 22, as primeiras imagens do papa Francisco deitado em seu caixão. O corpo do pontífice jaz na capela da Casa Santa Marta. Nelas, é possível observar o caixão de madeira, o papa com vestes vermelhas e sua mitra episcopal.

Em uma das fotos, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, aparece rezando pelo pontífice.

Ainda de acordo com a Santa Sé, o corpo do pontífice será transferido para a Basílica de São Pedro na quarta-feira, 23, para que os fiéis possam prestar suas homenagens, e ficará em câmara funerária até seu funeral a ser realizado no sábado, 26, no mesmo dia do sepultamento.

"O cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá o rito de translação na quarta-feira, que começará às 9 horas (horário local) com um momento de oração", afirmou o Vaticano.

A procissão passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos; do Arco dos Sinos, sairá para a Praça de São Pedro e entrará na Basílica do Vaticano pela porta central.

No Altar da Confissão, o cardeal camerlengo presidirá a Liturgia da Palavra, ao final da qual terão início as visitas ao corpo do papa.

O funeral do pontífice no sábado na Praça São Pedro está previsto para as 10 horas, horário local (5 horas, pelo fuso de Brasília).

"O cardeal Giovanni Battista Re, Decano do Colégio Cardinalício, presidirá a missa, que será concelebrada por patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e padres de todo o mundo", disse a Santa Sé.

O corpo do pontífice será levado, posteriormente, para a Basílica de Santa Maria Maggiore para o seu sepultamento.