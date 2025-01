Sakamoto: Posse de Trump será uma festa para os extremistas

A megafesta de posse preparada para o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, em Washington (EUA), é um evento de comemoração para os extremistas, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (13).

O Trump está convidando aqueles com as quais concorda ideologicamente. Não é um convite a todos os chefes de Estado, não é que o Lula está sendo rejeitado e todas as outras nações estão presentes, não. Quem está indo para posse não são as lideranças globais, são políticos da extrema-direita global, pessoas com as quais ele compartilha visões ideológicas.

Então, literalmente, vai ser uma festa de Trump para os trumpistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL.

Os eventos começam, de fato, no sábado, 18 de janeiro, com fogos de artifício serão realizadas no Trump National Golf Club, na Virgínia, bem como a recepção do gabinete e o jantar do vice-presidente. Um dia depois, a agenda prevê uma cerimônia de colocação de coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington. Além disso, um comício na Capital One Arena, em Washington, e um jantar à luz de velas. A posse, na segunda-feira, dia 20 de janeiro, será iniciada com um culto na igreja de St. John.

No UOL News, a colunista Raquel Landim também classificou a festa como celebração de membros da ultradireita.

Há um evento de celebração do retorno [de Trump], um evento de celebração da extrema direita. [O ex-presidente] Jair Bolsonaro também [foi convidado], mas está aí num imbróglio envolvendo sua defesa, que pede a liberação do seu passaporte, e o ministro Alexandre de Moraes.

O que existe nos Estados Unidos na cerimônia de posse não é uma posse como a gente vê em outros países, onde você quase que mede o prestígio do mandatário pela quantidade de presidentes que estão ali na sua posse. Raquel Landim, colunista do UOL

Autorização para deixar o Brasil

Para viajar aos EUA neste mês, Bolsonaro precisa que Moraes libere seu passaporte. O documento está retido desde fevereiro do ano passado, quando a PF o apreendeu no âmbito de uma investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

Segundo o ministro do STF, é preciso uma complementação probatória por parte da defesa. Moraes afirmou que, "após a necessária complementação", a PGR (Procuradoria-Geral da República) deve se manifestar sobre o pedido feito por Bolsonaro.

No último sábado (11), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou o ex-chefe do Executivo mostrar o "convite oficial" que teria recebido para a posse de Trump. Moraes apontou que Bolsonaro apresentou, como convite que recebeu de Trump, um e-mail enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por um endereço não identificado.

Josias: 'Não faz nexo Bolsonaro ir à posse de Trump'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que não faz o menor sentido o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ir à posse do presidente americano, Donald Trump, com ares de representante oficial do Brasil.

O Bolsonaro é hoje um ex-presidente da República indiciado pela Polícia Federal, por crimes variados. O mais grave deles é a tentativa de golpe. Não faz o menor nexo, nem institucional nem judicial, que ele vá à posse nos Estados Unidos com ares de representante do Brasil. [O pedido então] Deveria ser negado. Josias de Souza, colunista do UOL





