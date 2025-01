Conversas sobre guerra em Gaza estão perto de acordo, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - Os negociadores para uma trégua na guerra de Gaza estão prestes a chegar a um acordo e a Casa Branca está em contato com a equipe do presidente eleito Donald Trump sobre as negociações, disse o assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden.

Jake Sullivan disse que o presidente dos EUA falaria em breve com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, sobre as negociações.

Sullivan acrescentou, no entanto, que ainda não se sabe se um acordo será de fato alcançado.

(Reportagem de Andrea Shalal)