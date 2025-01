Air fryer que também é forno vale a pena? Confira opiniões de quem comprou

As air fryers do tipo forno se destacam pelo tamanho robusto, unindo as funções de fritar (sem óleo) e assar os alimentos. Se você busca um aparelho desse tipo para a sua cozinha, um dos modelos que podem interessar é da marca Britânia.

O produto faz sucesso entre compradores, com nota média de 4,5 (do total de cinco) na Amazon. Apresentamos adiante as principais características desse modelo, com informações do fabricante e de consumidores.

O que o fabricante diz sobre essa air fryer de forno?

Quatro funções: assa, frita sem óleo, desidrata e reaquece

Temperatura ajustável de 80° C a 200° C

Timer de 90 minutos

Possui um painel digital com nove funções pré-programadas

Conta com acabamento em inox e base antiderrapante

Vem com duas assadeiras perfuradas rasas e cesto antiaderente com alça removível

Capacidade de 12 litros

Ainda oferece proteção contra superaquecimento

O que diz quem comprou

Os principais elogios são sobre o tamanho da air fryer, considerada espaçosa para o preparo de alimentos. Confira alguns comentários de quem comprou.

Aqui em casa somos em cinco, então ela atende perfeitamente. Tamanho ideal. Andressa Gontijo

Prática e eficiente. Ela tem um tamanho ótimo. As prateleiras poderiam ser melhor encaixadas e, se não tiver cuidado ao remover, ela pode tombar. Já usamos para carne, frango e bacon e adianta muito o preparo. Ana Flávia Ribeiro

É muito boa essa air fryer. Assa uma forma de bolo em 30 minutos, conforme sua programação no painel. Tem que usar delicadamente para não sujar a porta. Para isso, basta colocar uma tábua em cima da porta na hora de retirar o alimento. Só não gostei para torrar pão fatiado, porque espirra migalhas. Mas vale a pena adquirir. Angela Maria da Silva

Pontos de atenção

Entre as reclamações de consumidores, estão a de que a porta da air fryer suja facilmente e que o produto apresentou ferrugem em pouco tempo de uso.

Como air fryer ela é boa, porém a limpeza da porta é muito ruim. Às vezes suja de gordura quando vou verificar o alimento (frango, carne...) e escorre entre o vidro e o plástico. Lucenio D.

Está cheia de ferrugem por fora e nem fazemos tanto uso dela. Não deveria estar assim. Também não usamos nada abrasivo para limpeza. Acho que a qualidade do material deixa a desejar. Mas, no mais, o funcionamento do aparelho é bom e não deu outros problemas. Gustavo

Após poucos meses de uso, notei uma ferrugem na parte externa, a qual só está aumentando. O aparelho fica em local isolado sem contato com a água, não tendo porque estar assim. Infelizmente não sei o quanto isso ainda vai aumentar. Diante disto, não compraria novamente e não indicaria o produto. Simoni

