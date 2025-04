Petrobras elege novo diretor de governança e conformidade

(Reuters) - A Petrobras informou que seu conselho de administração elegeu nesta sexta-feira Ricardo Wagner de Araujo ao cargo de diretor executivo de governança e conformidade da companhia, com efeitos a partir de 13 de abril e prazo de gestão até 2027 - o mesmo de demais membros da diretoria executiva.

A nova eleição ocorreu em virtude do encerramento do mandato do diretor executivo de governança e conformidade, disse a estatal em comunicado. Araujo atua há mais de 18 anos na administração pública como Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)