Carla Araújo: Ministro de Lula faz uso político da internação de Bolsonaro

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez o uso político de mau gosto ao publicar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebendo os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Santa Cruz (RN), para exaltar o SUS (Sistema Único de Saúde), afirmou hoje a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Eu entendo ser importante algumas situações para você destacar a importância e o fortalecimento do SUS. É um sistema que precisa de atenção. Mas há aí o risco de ter um uso político de mau gosto ao postar uma foto do ex-presidente sendo atendido, sem, ao menos, fazer a gentileza de desejar melhorar. Carla Araújo, colunista do UOL

Bolsonaro sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico, na manhã de hoje, durante um tour pelo Nordeste. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Na sequência, ele foi transferido emergencialmente de helicóptero para Natal. Na capital do estado, os médicos disseram, à tarde, que Bolsonaro está estável e melhorou das dores.

Segundo apurou a reportagem do UOL, juntos a pessoas próximas a Bolsonaro, o político não dormiu bem à noite e começou a sentir o mal-estar ainda pela madrugada, por volta das 5h.

Nas redes sociais, Padilha repostou a foto de Bolsonaro em uma ambulância do Samu para elogiar o programa implantado em 2003, no primeiro mandato do atual presidente Lula (PT).

Ao Canal UOL, Carla criticou o ministro de Lula.

Ele [Alexandre Padilha] fez uso político do momento em que Bolsonaro estava vivendo, e eu não sei se é o papel do Ministério da Saúde, institucionalmente falando. Eu acho que é uma linha muito tênue para ele usar. Não sei se ele foi muito feliz ao fazer essa postagem, não, na minha avaliação. Carla Araújo, colunista do UOL

SUS e Samu

O SUS foi criado pela Lei nº 8080/1990 e passou a oferecer acesso universal e gratuito aos serviços de saúde a toda população, conforme apontou reportagem do Ecoa, plataforma do UOL. Pelo menos 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS para tratamento, segundo dados do IBGE.

Além do atendimento médico e hospitalar à população (que pode ou não pagar por serviços), muitos outros pontos compõem o SUS — e eles fazem parte da sua vida. Um bom exemplo são transplantes, que só são feitos por meio do SUS, já que é o poder público quem regula exclusivamente a lista de espera de pacientes.

Já o SAMU 192 —criado pelo Governo Federal em 2003—, é um serviço de atendimento móvel que atende casos de urgência e emergência. É um programa que faz parte do SUS.

Ex-ministro: 'Pena para golpistas não tem que ser branda, mas justa'

No UOL News, o professor e ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo afirmou que a punição para golpistas que participaram do ato violento de atentado à democracia no dia 8 de janeiro de 2023 não pode ser branda, mas justa.

Nós estamos perdendo no discurso para quem defende o golpe e diz que não há golpe. Perdendo no discurso para pessoas que dizem que penas tem que ser branda, quando, na verdade, eu tenho que apelar a pena justa para aqueles que tentaram violar a democracia.

Eu não estou dizendo que ela precisa ser maior. Tem que ser justo. E justo significa não só dizer que um batonzinho foi o problema. Não é só isso que está em jogo. A coisa é muito maior. José Eduardo Cardozo, jurista e ex-ministro da Justiça no governo Dilma

Ao falar sobre "batonzinho", o ex-ministro se referia ao caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu "Perdeu, mané" com batom vermelho, e foi condenada a 14 anos de prisão. A justificativa para a pena alta seria a soma de delitos supostamente praticados pela mulher durante o ato golpista e, portanto, não apenas a pichação em um patrimônio público.

Após a repercussão, Moraes determinou que Débora cumpra prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e impôs uma série de condições a ela, como a proibição de usar redes sociais e de dar entrevistas sem autorização do STF.

