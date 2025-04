Caio Souza vai à final das barras paralelas em etapa da Copa do Mundo

? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 11, 2025

Na disputa do salto, além de Caio, o Brasil contou também com Tomas Rodrigues, de 24 anos, estreante nesta etapa a Croácia. Caio ficou em em 10º lugar, ao totalizar 13.749, e Tomas na 13ª colocação, com 13.283. O líder da prova foi o armênio Artur Davtyan, vice-campeão olímpico em Paris. Caio também competiu na barra fixa, mas terminou longe da classificação: foi o 27º colocado (10.833).

A delegação brasileira na etapa de Osijek conta apenas com os dois ginastas. A equipe feminina (oito atletas da seleção adulta e seis da juvenil) está na Itália para disputar o tradicional Troféu Cidade Jesolo no sábado (12) e no domingo (13).