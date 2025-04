Eztec tem alta de 31,8% nas vendas do 1º tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec fechou o primeiro trimestre do ano com um crescimento de 31,8% nas vendas líquidas em relação ao mesmo período do ano passado, para R$385 milhões, com dois lançamentos no trimestre, enquanto segue diversificando seus empreendimentos.

A incorporadora lançou em fevereiro um empreendimento de alto padrão na zona sul de São Paulo, que está com 23% de suas unidades vendidas, e outro de médio-alto padrão também na zona sul, em março, que está 38% vendido, segundo prévia operacional da companhia divulgada nesta sexta-feira.

Os lançamentos do período somaram um valor geral de vendas (VGV) de R$616 milhões, acima dos R$467 milhões lançados no primeiro trimestre de 2024. O perfil de lançamento ficou dividido entre médio e alto padrões, enquanto no trimestre imediatamente anterior os lançamentos ficaram mais concentrados no alto padrão e uma parte menor no segmento econômico.

O resultado é reflexo da estratégia da companhia, anunciada no mês passado pelos executivos da empresa e antecipada no quarto trimestre, de diversificar seu portfólio em 2025, o que incluiu o retorno da Eztec, tradicionalmente focada em empreendimentos de alto padrão, ao segmento de menor renda.

A venda sobre oferta (VSO) líquida da construtora e incorporadora no primeiro trimestre ficou em 39,5% no acumulado dos últimos 12 meses, contra 28,4% um ano antes.

A Eztec prevê divulgar seu resultado trimestral completo em 15 de maio.