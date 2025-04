Moraes concede prisão domiciliar a homem que sentou em sua cadeira no 8/1

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a Aildo Francisco Lima, que participou da invasão à sede da Corte e fez uma live sentado na cadeira do magistrado durante os atos de 8 de Janeiro, em Brasília.

O que aconteceu

Aildo usará tornozeleira eletrônica. Moraes substituiu prisão preventiva por domiciliar e determinou medidas cautelares. O réu está proibido de usar redes sociais, de se comunicar com outros envolvidos no 8 de Janeiro, conceder entrevistas e de receber visitas, exceto de advogados e familiares. A medida acontece um dia antes do aniversário de Aildo.

Moraes também autorizou viagem a Jundiaí (SP). A defesa pediu que Aildo possa visitar o pai, que está internado em estado grave em um hospital da cidade, nos dias 13 e 14 de abril.

Aildo foi preso preventivamente em 27 de setembro de 2023, na 17ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Ele tem 53 anos e é morador de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. A prisão foi mantida por unanimidade pela Primeira Turma do STF em junho de 2024.

O acusado fez uma live durante a invasão ao STF. Ele sentou na cadeira de Moraes e disse: "Aê, pessoal, essa daqui é a cadeira do Xandão. Porra, agora eu sou um ministro da Corte. Vamos lá, c*."

Aildo ainda não foi julgado pelo STF. Moraes considerou que "a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar."