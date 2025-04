Wall Street encerra em alta uma semana agitada pela guerra tarifária

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (11), encerrando uma semana marcada pelo grande nervosismo dos investidores com as constantes idas e vindas do presidente americano, Donald Trump, em sua ofensiva comercial.

O índice Dow Jones subiu 1,56%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,06% e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 1,81%. Ao longo da semana, os índices de referência americanos registraram forte alta, compensando em parte suas perdas do começo de abril.

