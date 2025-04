México vai enviar água a agricultores do Texas conforme crescem ameaças a tratado

Por Cassandra Garrison e Raul Cortes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México fará uma entrega imediata de água para agricultores no Texas, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta sexta-feira, como forma de compensar o déficit no cumprimento de um tratado que tem tensionado as relações com os Estados Unidos e provocado ameaças de tarifas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O México está buscando alternativas para cumprir o tratado de compartilhamento de água de 81 anos com os EUA, disse Sheinbaum em coletiva de imprensa regular. Uma proposta já foi enviada às autoridades norte-americanas, afirmou.

A dificuldade do México em manter as entregas de água tem causado um impasse diplomático com seu maior parceiro comercial.

Um dia antes, Trump disse que aumentaria as consequências, incluindo tarifas ou sanções contra o México. Republicanos do Texas também acusaram publicamente o México de ignorar flagrantemente o tratado, prejudicando agricultores que dependem das entregas de água.

"Para os agricultores do Texas que estão solicitando água, haverá uma entrega imediata de um determinado número de milhões de metros cúbicos, conforme a disponibilidade hídrica do Rio Grande", disse Sheinbaum.

Sob o tratado de 1944, que define o compartilhamento de água entre ambos os países por meio de uma rede de represas e reservatórios interconectados, o México precisa enviar 1,75 milhão de acre-pé de água de Rio Grande para os EUA a cada cinco anos. Um acre-pé de água é suficiente para encher cerca de metade de uma piscina olímpica.

O atual ciclo de cinco anos do tratado termina em outubro, mas o México enviou menos de 30% da quantidade exigida, segundo dados da Comissão Internacional de Limites e Águas.

Sheinbaum afirmou que o México está cumprindo o tratado conforme a disponibilidade de água, apontando para as condições de seca que têm reduzido o fornecimento no país. Ela afirmou nesta sexta-feira que espera um acordo nos próximos dias e não prevê mais conflitos. O tratado é "justo", acrescentou.

Sheinbaum não especificou quanto de água o México enviaria aos agricultores do Texas.

(Reportagem adicional de Diego Ore e Leah Douglas)