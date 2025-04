Bomba explode fora dos escritórios da Hellenic Train em Atenas, sem feridos

ATENAS (Reuters) - Uma explosão ocorreu do lado de fora dos escritórios da Hellenic Train em Atenas, informou a polícia grega nesta sexta-feira, acrescentando que não houve relatos imediatos de feridos.

A polícia isolou a área após duas organizações de mídia gregas receberam chamadas de alerta de que um dispositivo explosivo explodiria em 35 minutos, disseram autoridades policiais. Uma bolsa de aparência suspeita foi vista do lado de fora do prédio, que foi esvaziado.

Há uma investigação em andamento e, segundo uma autoridade policial, a causa provavelmente foi uma bomba improvisada.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

A Hellenic Train é uma unidade da Ferrovie dello Stato da Itália, que opera rotas de passageiros e carga na Grécia.

Um acidente de trem fatal em 2023, o pior desastre ferroviário da Grécia, matou 57 pessoas, a maioria estudantes, e feriu dezenas.

Muitos gregos consideram o acidente emblemático do descaso com as ferrovias do país nas últimas décadas e também de uma falha persistente do Estado em lidar com questões de segurança.

O acidente provocou protestos furiosos, alimentados ainda mais pela falta de confiança nas instituições.

