BC diz que faz campanhas para difundir mecanismos de segurança do Pix

Após o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) revelar, em reportagem especial, que as notificações de fraudes no Pix superaram a média de 390 mil por mês em 2024, o Banco Central afirmou, por meio de nota, que conduz campanhas regulares para difundir os mecanismos de segurança no sistema de pagamentos, além de alertar para fraudes e golpes mais comuns e meios de prevenção.

"De maneira geral, é muito importante confirmar o nome do destinatário da transação Pix antes de inserir a senha para finalizar a transação; não fornecer dados pessoais ou financeiros a desconhecidos; não aceitar sugestões de supostos pagadores para devolver o dinheiro numa conta diferente da que fez o depósito (caso desse golpe específico); ajustar o limite do seu Pix na sua instituição de relacionamento; ter cuidado com mensagens falsas que parecem ter sido enviadas por instituições financeiras ou empresas legítimas", disse o BC.

A autarquia lembrou que disponibiliza vídeos educativos sobre o tema no seu canal do YouTube.

As notificações de fraudes no Pix têm crescido e superaram a média de 390 mil por mês em 2024, mostram dados do Banco Central obtidos pelo Broadcast por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em janeiro de 2025, último mês com informações, 324.752 notificações de fraude foram registradas e aceitas pelas instituições participantes do arranjo.

A média mensal de fraudes vem crescendo, em linha com a disseminação do Pix. Em 2021, primeiro ano completo de funcionamento do sistema de pagamentos, foram 30.892 fraudes por mês.

O número cresceu para 136.882 em 2022, e para 216.046 em 2023. Em termos porcentuais, o número de notificações representa, em média, 0,007% do total mensal de operações desde abril de 2023. Apenas em janeiro, foram registradas 5,682 bilhões de transações no Pix.