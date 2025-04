Leipzig vence Wolfsburg (3-2) e sobe para quarto na Bundesliga

Com dois gols do meio-campista holandês Xavi Simons, o Leipzig venceu o Wolfsburg por 3 a 2 nesta sexta-feira (11) na abertura da 29ª rodada da Bundesliga e subiu para a quarta colocação, que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O centroavante belga Loïs Openda abriu o placar para o Leipzig logo aos 11 minutos e Simons fez 2 a 0 aos 26.

Depois do intervalo, o jovem de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Barcelona e do Paris Saint-Germain, marcou seu segundo gol (49').

O time da casa deu mais emoção à partida com dois gols no segundo tempo (58' e 75'), mas a reação parou aí e os visitantes levaram os três pontos da Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

O Leipzig perderá este quarto lugar provisório se o Mainz vencer o Hoffenheim no sábado.

O Wolfsburg, que sofreu sua quarta derrota consecutiva, permanece na décima segunda colocação, seis pontos atrás das vagas da Conference League, com cinco rodadas a serem disputadas.

O principal duelo do fim de semana na Alemanha acontecerá no sábado, com o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, antes dessas duas equipes encararem o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra Inter de Milão e Barcelona, respectivamente.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - RB Leipzig 2 - 3

- Sábado:

(10h30) Bayer Leverkusen - Union Berlin

Bochum - Augsburg

Holstein Kiel - St Pauli

Hoffenheim - Mainz

B. Mönchengladbach - Freiburg

(13h30) Bayern de Munique - Borussia Dortmund

- Domingo:

(10h30) Stuttgart - Werder Bremen

(12h30) Eintracht Frankfurt - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 28 21 5 2 81 27 54

2. Bayer Leverkusen 62 28 18 8 2 63 34 29

3. Eintracht Frankfurt 48 28 14 6 8 55 42 13

4. RB Leipzig 48 29 13 9 7 47 37 10

5. Mainz 46 28 13 7 8 46 32 14

6. B. Mönchengladbach 44 28 13 5 10 45 41 4

7. Freiburg 42 28 12 6 10 38 44 -6

8. Borussia Dortmund 41 28 12 5 11 52 43 9

9. Stuttgart 40 28 11 7 10 51 44 7

10. Werder Bremen 39 28 11 6 11 45 53 -8

11. Augsburg 39 28 10 9 9 31 39 -8

12. Wolfsburg 38 29 10 8 11 51 45 6

13. Union Berlin 33 28 9 6 13 26 40 -14

14. Hoffenheim 27 28 6 9 13 34 52 -18

15. St Pauli 26 28 7 5 16 23 34 -11

16. Heidenheim 22 28 6 4 18 32 53 -21

17. Bochum 20 28 5 5 18 28 59 -31

18. Holstein Kiel 18 28 4 6 18 39 68 -29

© Agence France-Presse