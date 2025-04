PM atira e mata ambulante senegalês no Brás, em São Paulo; veja vídeo

Um vídeo obtido pelo UOL mostra o momento em que o ambulante senegalês Ngange Mbaye, 34, é baleado e morto por um policial militar na tarde de hoje, no Brás, na região central de São Paulo.

O que aconteceu

Ngange Mbaye levou um tiro após a polícia tentar levar sua mercadoria apreendida. Ele foi socorrido pelo Samu, mas morreu na Santa Casa de Misericórdia.

Vídeo mostra momento da abordagem. Nas imagens, é possível ver o ambulante tentando impedir os policiais de levarem um carrinho com suas mercadorias. Um dos policiais bate no imigrante com cassetete, que reage com uma barra de ferro contra os PMs.

Mbaye estava trabalhando quando houve a abordagem. O imigrante tenta correr com os produtos, mas um policial atira contra sua barriga. O caso ocorreu na rua Joaquim Nabuco, no Brás, região de comércio movimentada na região central da capital.

No vídeo, é possível ouvir barulho do disparo. A sequência da gravação mostra ainda que, mesmo baleado, o vendedor ainda correu dos policiais e tentou proteger a mercadoria novamente.

Ngange Mbaye foi baleado no Brás, após ação da PM Imagem: Cedido ao UOL

Ambulantes protestaram após morte do senegalês. Houve confronto com policiais, com lançamento de bombas de gás lacrimogêneo e disparo de balas de borracha. A rua onde Mbaye foi baleado chegou a ser bloqueada. A Tropa de Choque da PM foi acionada para dispersar os manifestantes.

Ngange Mbaye morava no Brasil desde 2012. Ele trabalhava no Brás há oito anos. Um amigo da vítima ouvido pelo UOL o descreveu como alguém querido, que ajudava outros comerciantes da região. "Era uma pessoa muito boa, mandava dinheiro para a família sempre, tinha filho. Eu morava com ele e sei como ele era bom. A gente precisa da justiça, a polícia não pode matar assim. Amigo da vítima", afirmou.

Ouvidoria das Polícias de São Paulo vai encaminhar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar. A morte será investigada em inquérito policial pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Agente que atirou no ambulante foi afastado, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Em nota, a pasta informou que a vítima agrediu um policial militar com uma barra de ferro durante a operação. O caso foi registrado no 8º DP como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio.