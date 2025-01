Cercadinho com rede promete segurança e evitar bagunça enquanto bebê brinca

Cuidar dos pequenos na fase em que começam a engatinhar exige atenção redobrada. Por isso, o Guia de Compras UOL encontrou um cercadinho, que promete ter espaço suficiente para as crianças se movimentarem livremente enquanto se divertem com segurança.

Segundo o fabricante, esse cercado possui uma tela transparente, que permite visualizar as ações da criança no espaço. No entanto, alguns consumidores criticaram a fragilidade do material. Descubra mais informações sobre o cercadinho e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o cercadinho?

Cercadinho foi construído sem pontas para prevenir machucados;

Possui tela transparente que permite visualizar o que a criança está fazendo;

Fabricado com poliéster e plástico resistentes;

Acompanha rede para gol e cesta de basquete;

Promete ser fácil de montar e desmontar, ideal para transportar quando necessário;

Indicado para bebês acima de 3 meses;

Disponível nas cores azul e rosa.

O que diz quem comprou?

O cercadinho infantil possui 2,1 mil avaliações, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos do cercadinho são o material, facilidade ao montar e ótimo custo-benefício.

Produto idêntico ao anúncio, chegou em pouco tempo e foi fácil de montar. Funcional para bebês que estão engatinhando, pois limita o espaço com segurança. Aconselhável para espaços amplos, pois o cercadinho é grande. Ti

Amei. Estou muito satisfeita com a compra. Quebramos a cabeça pra montar, mas conseguimos. O cercadinho tem um excelente material, tubos leves de alumínio, é resistente. Amei. Vamos usar muito, pois tem várias utilidades. Carla Giselly

O custo-benefício vale a pena, não é difícil de montar. Eu deixei sem o outro gol montado para poder encostar na parede, chegou bem rápido. Vitor Becker

Maravilhoso. Meu neto adorou, eu super recomendo este produto, excelente qualidade e preço muito bom. Elisandra Herberts

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a fragilidade do material que compõe o cercadinho, além da ausência de peças para montagem. Confira os comentários avaliativos:

O material não é muito resistente, porém para bebês até uns 3 anos está ótimo pois dificilmente vão conseguir estragar. É muito bonito e super grande, porém veio faltando oito peças de metal e é meio burocrático pra trocar. Carla

O produto chegou certo. De uma maneira geral, é fácil de montar, porém o produto é frágil para um bebê que está ficando em pé, pois na hora de se segurar não há tanta firmeza para o bebê se apoiar. Lume

Muito frágil. A tela é bem frágil, a minha bebê tem 9 meses e já fica em pé. Ela ficou com a cara na tela e, em menos de 10 minutos, teve o primeiro rasgo, que nesse tipo de material vai abrindo muito rápido e vira um buracão. Coloquei uns negócios para segurar. E a tela do piso também é bem fina. Fernanda Acioly

O cercadinho é grande. Foi um pouco complicado para montar. O manual não ajudou muito e os ferros vieram todos misturados. Alguns ferros vieram tortos dificultando a montagem, tive que isolar e adaptar não usando todos. Jac

