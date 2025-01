Wall St cai após dados de emprego nos EUA

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com o S&P 500 atingindo o nível mais baixo em uma semana, depois que um relatório sobre empregos alimentou novas preocupações com a inflação e reforçou as apostas de que o Federal Reserve adotará uma abordagem cautelosa em relação aos cortes na taxa de juros este ano.

Juntamente com as quedas do dia, de cerca de 1,9%, o índice Russell 2000 de small caps com foco doméstico estava a caminho de mergulhar em uma correção, tendo caído cerca de 10% em relação ao seu pico recorde atingido no final de novembro.

O Dow Jones caía 565,51 pontos, ou 1,33%, a 42.069,69 pontos. O S&P 500 tinha queda de 89,18 pontos, ou 1,51%, a 5.829,07 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 378,25 pontos, ou 1,94%, a 19.100,63 pontos.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o crescimento do emprego nos EUA acelerou inesperadamente em dezembro, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,1%, com o mercado de trabalho encerrando o ano em uma base sólida.

Operadores agora veem o banco central reduzindo os custos de empréstimos pela primeira vez em junho e depois optando por manutenção pelo resto do ano, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Pressionando as ações, o rendimento do Treasury de 30 anos subia para mais de 5% - seu maior valor desde novembro de 2023, enquanto o medidor de medo de Wall Street atingiu uma máxima de mais de duas semanas.

Oito dos 11 setores do S&P 500 caíam, liderados pela queda de 1,8% nas ações de tecnologia, enquanto os setores financeiro e imobiliário também perdiam 1% cada.

"É uma boa notícia. É muito positivo para a economia, mas os mercados estão preocupados com o fato de que uma economia forte será inflacionária", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments.