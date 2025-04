Governo Lula tem melhora em aprovação em março, diz Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - O índice de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu de 24% para 29% entre fevereiro e março, segundo pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, publicada na sexta-feira.

A pesquisa cita também queda no percentual dos que consideram o governo como "ruim/péssimo", com a proporção recuando de 41% para 38% de um mês para o outro. Já os que classificam a gestão do presidente como "regular" continuam sendo 32%.

O levantamento, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 3.054 pessoas, com 16 anos ou mais, em 172 municípios, entre terça e quinta-feira desta semana. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na quarta-feira, pesquisa Genial/Quaest afirmou que a avaliação positiva do governo de Lula teve deterioração em março ante janeiro e que a desaprovação se descolou da aprovação, avançando com 15 pontos percentuais de diferença. Segundo esse levantamento, 27% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como "positivo" em março ante 31% em janeiro. Os que consideram a gestão regular ou negativa oscilaram de 28% para 29%, e de 37% para 41% respectivamente. Já aprovação caiu de 47% no início do ano para 41%, enquanto a desaprovação subiu de 49% para 56%.

O Datafolha afirmou que os números aferidos nesta semana "estão no segundo pior patamar da gestão Lula 3 — a situação é melhor apenas que a de fevereiro".

Quando questionados se, daqui para frente, Lula fará um governo "ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo", o índice dos que fazem um prognóstico positivo é igual ao do negativo: 35%. Outros 28% dizem que será regular, segundo os dados do Datafolha publicados pelo jornal.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição Pedro Fonseca)