Musk diz que espera "tarifa zero" entre EUA e Europa

ROMA (Reuters) - O bilionário norte-americano Elon Musk disse neste sábado que espera ver no futuro uma total liberdade de comércio entre Estados Unidos e Europa, falando dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas sobre parceiros comerciais.

Musk, um conselheiro de Trump que tem trabalhado para demitir milhares de funcionários públicos dos EUA, falou por meio de um link de vídeo em um congresso em Florença do Partido da Liga, de direita e co-governante da Itália.

"No final do dia, espero que se concorde que tanto a Europa quanto os EUA devem se mover idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio entre a Europa e a América do Norte", disse Musk.

De acordo com os planos de Trump anunciados na quarta-feira, a Itália, que tem um grande superávit comercial com os Estados Unidos, estará sujeita a uma tarifa geral de 20%, juntamente com outros países da União Europeia.

Entrevistado pelo líder da Liga, Matteo Salvini, Musk, que expressou repetidamente apoio a partidos de direita em toda a Europa, disse que também espera ver maior liberdade de movimento entre a Europa e os EUA.

"Se as pessoas quiserem trabalhar na Europa ou na América do Norte, elas devem ter permissão para fazê-lo, na minha opinião", disse Musk, acrescentando que esse "certamente foi meu conselho para o presidente".

Musk, que no passado foi próximo da primeira-ministra direitista da Itália, Giorgia Meloni, e de seu partido Brothers of Italy, também expressou apoio à Liga de Salvini. Ambos os grupos têm uma agenda de extrema direita baseada em repressão à imigração irregular.

O Ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, que é da Liga, disse mais cedo no sábado que o governo quer "diminuir a escalada" com os EUA após o anúncio das tarifas de Trump, e alertou contra a imposição de tarifas retaliatórias.

No mês passado, Musk expressou gratidão a Salvini depois que o chefe da Liga disse que a Itália deveria escolher sua empresa Starlink para obter um sistema de comunicações via satélite.

