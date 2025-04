EUA começam a cobrar tarifa de 10% de Trump em quebra de normas comerciais globais

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os agentes alfandegários dos Estados Unidos começaram neste sábado a cobrar a tarifa unilateral de 10% criada pelo presidente Donald Trump sobre todas as importações de muitos países e taxas ainda mais altas sobre produtos de 57 grandes parceiros comerciais devem começar na próxima semana.

A tarifa inicial "básica" de 10% entrou em vigor nos portos marítimos, aeroportos e armazéns alfandegários dos EUA, dando início à rejeição total de Trump ao sistema tarifário global criado no pós-Segunda Guerra Mundial .

"Essa é a maior ação comercial de nossa vida", disse Kelly Ann Shaw, advogada comercial da Hogan Lovells e ex-conselheira comercial da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump.

Shaw disse em um evento do Brookings Institution na quinta-feira que esperava que as tarifas evoluíssem com o tempo, à medida que os países buscam negociar taxas mais baixas. "Mas isso é enorme. Trata-se de uma mudança bastante sísmica e significativa na forma como negociamos com todos os países do mundo", acrescentou.

O anúncio das tarifas feito por Trump na quarta-feira abalou os mercados acionários globais, eliminando US$5 trilhões em valor de mercado das ações das empresas listadas no índice norte-americano S&P 500 até o fechamento de sexta-feira, um declínio recorde de dois dias. Os preços do petróleo e das commodities despencaram, enquanto os investidores fugiram para a segurança dos títulos de governo em meio a temores de recessão.

Entre os primeiros países atingidos pela tarifa de 10% estão Austrália, Reino Unido, Colômbia, Argentina, Egito e Arábia Saudita. Um boletim da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para embarcadores indica que não há período de carência para cargas na água à meia-noite de sábado.

No entanto, um boletim da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA forneceu um período de carência de 51 dias para cargas carregadas em embarcações ou aviões e em trânsito para os EUA antes das 12h01 (horário local) de sábado. Essas cargas precisam chegar aos EUA até às 12h01 (horário local) do dia 27 de maio para evitar o imposto de 10%.

Na mesma hora, na quarta-feira, as taxas tarifárias "recíprocas" mais altas de Trump, de 11% a 50%, devem entrar em vigor. As importações da União Europeia serão atingidas com uma tarifa de 20%, enquanto os produtos chineses serão atingidos com uma tarifa de 34%, elevando o total das novas taxas de Trump sobre a China para 54%.

O Vietnã, que se beneficiou da mudança das cadeias de suprimentos dos EUA para longe da China após a guerra comercial do primeiro mandato de Trump com Pequim, será atingido por uma tarifa de 46% e concordou na sexta-feira em discutir um acordo com Trump.

O Canadá e o México foram isentos das últimas tarifas de Trump porque ainda estão sujeitos a uma tarifa de 25% relacionada à crise de vício em fentanil nos EUA para mercadorias que não cumprem as regras de origem entre os EUA, México e Canadá.

Trump está excluindo os produtos sujeitos a tarifas de segurança nacional criadas anterior, de 25%, incluindo aço e alumínio, carros, caminhões e autopeças.

Seu governo também divulgou uma lista de mais de 1.000 categorias de produtos isentos das tarifas. Avaliadas em US$645 bilhões em importações em 2024, essas categorias incluem petróleo bruto, derivados de petróleo e outras importações petrolíferas, produtos farmacêuticos, urânio, titânio, madeira serrada, semicondutores e cobre. Com exceção de petróleo e gás, o governo Trump está investigando vários setores para aplicar outras tarifas de segurança nacional.