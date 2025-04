PSG vence Angers e garante 13° título de campeão francês por antecipação

Com uma vitória de 1 a 0 sobre o Angers na tarde deste sábado (5), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, o Paris Saint-Germain conquistou seu 13° título de campeão francês. Faltando seis rodadas para o término da competição, o PSG, ainda invicto, não pode mais ser alcançado pelos seus rivais mais próximos, o Mônaco e o Olympique de Marselha.

Elcio Ramalho, do Parque dos Príncipes, em Paris

O cenário do confronto entre as duas equipes reservava pouco suspense. Um empate bastaria para confirmar o título do PSG contra uma das equipes mais fracas da competição. O Angers, em 14° lugar na tabela, continua na luta contra o rebaixamento.

Apesar da ampla dominação, com até 92% da posse de bola, o PSG teve dificuldades para abrir o marcador, e apesar de algumas chances, principalmente com o atacante português Gonçalo Ramos, terminou o primeiro tempo zerado no placar.

Apesar de muito acuado, o time do oeste da França teve algumas oportunidades, e chegou a marcar, num contra-ataque, um gol no início da segunda etapa, mas anulado por impedimento.

Depois do susto, o PSG finalmente chegou ao gol que confirmaria o título. Aos 10 minutos, Desiré Doué, livre de marcação na área, só teve o trabalho de completar o cruzamento vindo da esquerda, e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro.

Apesar de várias mudanças do treinador Luis Enrique para reforçar o meio-campo e ataque, o time parou no bloqueio defensivo do adversário e não conseguiu converter o amplo domínio e as chances criadas em mais gols.

Depois do apito final, os, jogadores fizeram festa no gramado e deram uma volta olímpica para celebrar o título, o 11° desde a chegada do Catar ao clube, com a torcida que lotou as arquibancadas do estádio, em um dia ensolarado na capital francesa.

Novos desafios

O PSG se tornou o segundo clube francês depois do Nantes (1994/1995) a se manter invicto durante as primeiras 28 jornadas da competição.

O time tem agora a ambição de bater um novo recorde e terminar a competição sem perder nenhuma das 34 rodadas, feito que seria inédito para o clube. Invicto ou não, o PSG já marcou a data para festejar a conquista do novo título: dia 18 de maio, na última rodada, em casa, contra o Auxerre.

Com o título de campeão francês assegurado, o PSG vai poder se concentrar com mais tranquilidade no próximo compromisso, o jogo de ida, em casa, contra o Aston Villa, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa.

O PSG já tem garantido também a disputa de mais um troféu na temporada. No dia 24 de maio, o time parisiense enfrenta o Reims na final da Copa da França.