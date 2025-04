Republicanos do Senado dos EUA aprovam medida para cortes de trilhões de dólares em impostos

Por David Morgan e Richard Cowan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada deste sábado um projeto orçamentário republicano que visa estender os cortes de impostos de 2017 propostos pelo presidente Donald Trump, no valor de trilhões de dólares, e reduzir drasticamente os gastos do governo norte-americano.

A votação, após uma sessão legislativa que durou a noite toda, desbloqueia uma manobra que permitirá aos republicanos contornar a obstrução no Senado e aprovar os cortes de impostos ainda este ano sem os votos dos democratas.

Analistas não partidários afirmam que a medida, se aprovada, acrescentará cerca de US$5,7 trilhões à dívida do governo federal na próxima década. Os republicanos do Senado alegam que o custo é de US$1,5 trilhão, dizendo que os efeitos da extensão da política fiscal existente que estava programada para expirar no final deste ano não deveriam ser contabilizados no custo da medida.

O plano também visa aumentar o teto da dívida do governo federal norte-americano em US$ 5 trilhões, um movimento que o Congresso precisa fazer até meados do ano ou corre o risco de não pagar a dívida de US$36,6 trilhões. O plano visa compensar parcialmente os custos de aumento de déficit dos cortes de impostos cortando gastos. Os democratas alertaram que as metas republicanas colocam em risco o programa de seguro-saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda.

A presidente republicana do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham, da Carolina do Sul, alertou que permitir que os cortes de impostos de 2017 expirem afetará duramente os norte-americanos.

"O contribuinte médio verá um aumento de 22% nos impostos. Uma família de quatro pessoas que ganha US$80.610, a renda média nos Estados Unidos, teria um aumento de US$1.695 nos impostos", disse Graham. As reduções de 2017, a principal conquista legislativa de Trump em seu primeiro mandato, reduziram o principal corte de impostos corporativos de 35% para 21%, uma medida que não está prevista para expirar.

O restante dos cortes, para os norte-americanos individuais, foi definido para expirar, uma decisão tomada para limitar os efeitos de aumento do déficit do projeto de lei de 2017.

"O projeto de lei republicano que agora está no Senado é um veneno", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, na sexta-feira. "Mas à medida que os norte-americanos souberem que os republicanos estão fazendo isso simplesmente para dar reduções de impostos aos ultra-ricos, um choque elétrico vai atingir o povo norte-americano."

VENDA BRUTAL

O debate, que começou na noite de quinta-feira, foi marcado por uma brutal liquidação do mercado de ações após as novas e abrangentes tarifas de importação de Trump, que os economistas advertem que aumentarão os preços e poderão desencadear uma recessão nos EUA.

Os democratas ofereceram dezenas de emendas sobre assuntos que vão desde a proteção dos benefícios de aposentadoria da Previdência Social até a proteção do atendimento aos veteranos. A maioria delas foi bloqueada pelos republicanos.

Agora, cabe à Câmara debater e, possivelmente, alterar o texto.

Depois de várias horas de debate na sexta-feira, o senador Rand Paul, de Kentucky - um raro oponente republicano da medida - resumiu os sentimentos dos conservadores que defendem o déficit.

"Por um lado, parece que todas essas grandes economias estão acontecendo. Mas, por outro lado, a resolução que temos diante de nós aumentará a dívida em US$ 5 trilhões. Então, qual é o problema? Estamos cortando gastos ou estamos aumentando a dívida?"

É provável que haja cortes de gastos quando a poeira baixar, já que os projetos de lei serão aprovados para aplicar o plano orçamentário. O mais controverso, sem dúvida, seria se os republicanos acabassem incluindo US$880 bilhões em cortes no Medicaid.

Isso, disse o senador independente Bernie Sanders, de Vermont, que faz parte do grupo dos democratas, "pioraria uma situação ruim, tirando milhões de crianças do tratamento de saúde que elas têm".

Os republicanos afirmaram que o Medicaid não será cortado. Em vez disso, eles dizem que conseguiram economizar tornando o programa mais eficiente.

Se os republicanos da Câmara conseguirem o que querem, poderá haver cortes líquidos de gastos da ordem de US$ 2 trilhões.

O projeto orçamentário também abre espaço para o aumento das medidas de segurança na fronteira sudoeste com o México e para os esforços de Trump para aumentar significativamente as deportações de imigrantes.