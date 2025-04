Musk diz que espera 'zona de livre comércio' entre Europa e América do Norte

O bilionário americano Elon Musk, membro do governo de Donald Trump, declarou neste sábado (5) que espera avançar para "uma zona de livre comércio" entre Europa e América do Norte, com "tarifas zero", em um discurso em vídeo para o Congresso da Liga Italiana anti-imigrantes em Florença.

A Europa e os Estados Unidos "deveriam idealmente avançar, na minha opinião, em direção a uma situação de tarifas zero, criando assim uma zona de livre comércio entre Europa e América do Norte", disse Musk, respondendo a Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro do governo ultraconservador da Itália.

"Espero que Estados Unidos e Europa possam estabelecer uma parceria muito estreita", destacou o magnata.

Suas declarações ocorrem três dias após a assinatura, pelo presidente Trump, de um decreto que prevê 20% de taxas adicionais para mercadorias que chegam aos Estados Unidos provenientes da União Europeia (UE).

Musk se disse favorável a "mais liberdade de movimento entre Europa e América do Norte" e acrescentou que "aconselhou o presidente Trump nesse sentido".

Em sua participação de cerca de 15 minutos transmitida em um telão, o chefe da Tesla, SpaceX e da rede social X, próximo à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, voltou a criticar "a imigração em massa" que, segundo ele, "levará à destruição" dos países que a aceitarem.

