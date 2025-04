Lula encontra oposição mais aguerrida por reeleição em 2026, diz professor

O presidente Lula minimizou as pesquisas que mostram desaprovação recorde de seu governo e se vê favorito para a eleição de 2026, mas irá encontrar uma oposição muito mais aguerrida em busca de sua reeleição, analisou o professor Rodrigo Prando, em participação no UOL News deste sábado (5).

Além do cenário político com maior dificuldade, o Lula encontra hoje uma oposição muito mais aguerrida. E uma oposição não só mais aguerrida no sentido do jogo político, mas uma oposição que não raro usa de fake news, de teoria da conspiração, e maneja o algoritmo das redes sociais como sabem fazer muito bem feito. Eu acho que esses elementos podem dificultar e têm de fato dificultado.

O Lula encontra hoje, não apenas as questões conjunturais, especialmente inflação dos alimentos, que ela corrói qualquer popularidade, qualquer aprovação, mas ele encontra um cenário político muito diferente daquilo que ele encontrou nos outros mandatos.

Um elemento, uma dimensão desse cenário político, é essa menor possibilidade de manobra dentro do legislativo, a gente tem hoje um Legislativo hipertrofiado muito fortalecido por operar cada vez maiores fatias do orçamento, deixando, de certa maneira, o executivo, o presidente Lula, com menos possibilidade de negociação.

Rodrigo Prando

No entanto, o professor do Mackenzie afirmou que logicamente há uma possibilidade de reação do presidente Lula contra os números de desaprovação, ressaltando que ele ainda tem vantagem sobre seus adversários políticos.

Agora, é óbvio que há possibilidade de reação, então perceba que de um lado a gente traz uma pesquisa que mostra uma desaprovação muito maior que a aprovação do governo, mas do outro lado, nos cenários futuros hipotéticos entre Lula e seus adversários, a gente tem a vitória do Lula.

Óbvio que a eleição está muito distante e a gente tem ainda meses desse ano e praticamente o ano que vem inteiro, tirando o período de eleição, para haver novas condições objetivas para que o governo possa apresentar resultados.

A questão é que o próprio Lula quando se reuniu no começo do ano com os ministros, e já se ventilava uma reforma ministerial, que para mim foi uma reforma muito modesta, muito pequena, eu acho que a guinada poderia ter sido maior, mas também existe uma dificuldade nisso, ele tinha dito que 2025 é um ano de entregas.

Rodrigo Prando

O professor Rodrigo Prando finalizou seu comentário pontuando a queda de popularidade de Lula especialmente na região Nordeste e entre as pessoas que recebem até dois salários mínimos.

A gente sabe que os dois primeiros anos do governo foram anos, especialmente o primeiro ano, foi um ano em que nós nunca vimos a presença de um ex-presidente como Bolsonaro derrotado pelo Lula, inelegível, esse ano a gente terá o julgamento, já que Bolsonaro é réu.

Então existem elementos no campo da política que também não dão respiro ao governo, especialmente ao Lula. E a forma de comunicação que o Lula se habituou ao longo do tempo a se comunicar com sua base, já é distinta, já é diferente do que hoje acontece.

Só de ver os números, a gente percebe o seguinte, até uma avaliação melhor no Nordeste, na região Nordeste do presidente Lula em relação à avaliação negativa. Mas se eu não me engano, a gente consegue ver uma caída abrupta também na região Nordeste.

E o pior para o governo é na faixa dos dois salários mínimos, que são as pessoas que ganham menos e esse fato da inflação dos alimentos pega pesado nessa faixa, nesse seguimento de eleitorado que ganha até dois salários mínimos. Agora, tem condição de reagir politicamente? Tem.

Rodrigo Prando

