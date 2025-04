Por que Tesla instalou 'sala do pânico' em concessionárias nos EUA

A Tesla instalou uma 'sala do pânico' em algumas de suas concessionárias nos Estados Unidos. Os locais são projetados para proteger os funcionários de pessoas violentas, e poderá ser mais utilizado agora devido ao surto de vandalismo em suas lojas nos últimos meses devido a declarações e atos polêmicos de seu CEO, Elon Musk, que também faz parte do governo do presidente norte-americano Donald Trump.

O que aconteceu

A Tesla equipou concessionárias nos Estados Unidos com salas do pânico para proteger seus funcionários de protestos. Isso foi divulgado através de um relatório interno da fabricante recente.

O documento se chama "Segurança para gerentes: ameaças e agressões contra sua equipe", e foi divulgado pelo jornal alemão Handelsblatt.

O relatório diz: "funcionários de centros de serviço ou showrooms podem temer por sua segurança devido a clientes violentos ou outras partes externas". O comunicado completa dizendo que a Tesla irá "fornecer aos funcionários acesso direto a uma sala separada em caso de violência".

Entretanto, ainda não está claro onde essas salas foram instaladas e quantas foram instaladas. Com o documento datando de 2024, estas salas foram pensadas antes da atual onda de vandalismo, desta forma o intuito era de fato se proteger de clientes irritados.

O documento ainda revela que os funcionários são incentivados a se envolver em dramatizações ou simulações com outros membros da equipe para se prepararem melhor para qualquer tipo de confronto.

