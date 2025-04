Filipinas mostram alarme com prisão de supostos espiões pela China

MANILA (Reuters) - As Filipinas expressaram alarme neste sábado sobre a prisão de três filipinos na China por suspeita de espionagem, dizendo que eles são cidadãos comuns e que as prisões podem ser uma retaliação à repressão de Manila contra supostos espiões chineses.

As autoridades chinesas prenderam os filipinos e os acusaram de trabalhar para a agência de inteligência das Filipinas para coletar informações confidenciais sobre suas forças armadas, informou o jornal estatal China Daily no início desta semana, citando autoridades de segurança do Estado. O jornal disse que os três confessaram o crime.

O Conselho de Segurança Nacional das Filipinas contestou as acusações de Pequim, dizendo que os três são ex-beneficiários de um programa de bolsas de estudo do governo criado em um acordo entre a província de Hainan, no sul da China, e a província de Palawan, no oeste das Filipinas.

"Eles são cidadãos filipinos comuns, sem treinamento militar, que simplesmente foram à China a convite do governo chinês para estudar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Jonathan Malaya, em um comunicado. "Eles são cidadãos cumpridores da lei, sem antecedentes criminais, e foram avaliados e examinados pelo governo chinês antes de sua chegada ao país", acrescentou.

A embaixada chinesa em Manila não comentou o assunto fora do horário comercial.

Hainan e Palawan ficam de frente para o Mar da China Meridional, uma hidrovia estratégica onde os dois países têm reivindicações sobrepostas e têm entrado em conflito com frequência nos últimos dois anos.

"As prisões podem ser vistas como uma retaliação à série de prisões legítimas de agentes e cúmplices chineses pela polícia filipina", disse Malaya.

As autoridades filipinas prenderam pelo menos uma dúzia de cidadãos chineses nos últimos três meses por suspeita de espionagem, acusando-os de obter ilegalmente informações confidenciais sobre campos militares e infraestrutura crítica que poderiam prejudicar a segurança e a defesa nacional.

A China tem amplas reivindicações territoriais no Mar do Sul da China que se sobrepõem às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Em 2016, um tribunal arbitral internacional decidiu que as reivindicações da China não têm base no direito internacional, embora Pequim não reconheça essa decisão.

(Por Mikhail Flores)