Paramédico palestino diz ter visto tropas israelenses disparando contra veículos de emergência

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Um paramédico palestino que estava presente em um incidente no qual 15 de seus pares foram mortos no sul de Gaza no mês passado disse que viu tropas israelenses disparando contra veículos de emergência que, mais tarde, ele viu manchados de sangue.

Depois de vários dias de incerteza sobre o paradeiro dos paramédicos, o Crescente Vermelho e as autoridades da ONU encontraram os corpos dos 15 trabalhadores de emergência e ajuda humanitária enterrados em uma vala comum no sul de Gaza, acusando as forças israelenses de matá-los. Outro trabalhador ainda está desaparecido.

Munther Abed, um voluntário do Crescente Vermelho Palestino, disse que estava respondendo a um chamado com dois colegas perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 23 de março, quando foi detido pelos soldados israelenses pouco antes de abrirem fogo contra outros veículos de emergência.

Ele disse que não conseguiu ver exatamente o que aconteceu quando os soldados abriram fogo. Mas seu relato corresponde às afirmações de autoridades do Crescente Vermelho Palestino e das Nações Unidas de que os trabalhadores de emergência da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, da ONU e do Serviço de Emergência Civil Palestino foram alvos das tropas israelenses.

Os militares israelenses abriram uma investigação sobre o incidente, que, segundo eles, ocorreu quando veículos sem identificação se aproximaram de uma posição israelense no escuro, sem luzes ou marcações especiais e sem coordenação prévia, fatores que, segundo eles, fizeram com que o avanço dos veículos parecesse suspeito.

Os militares disseram que os soldados que abriram fogo mataram vários militantes do Hamas e da Jihad Islâmica que estavam viajando em veículos marcados com os símbolos do Crescente Vermelho Palestino.

O Crescente Vermelho Palestino descreve Abed como "o único sobrevivente" do incidente, e o destino do paramédico desaparecido ainda não está claro.

Abed disse que ele e seus pares receberam um chamado para ajudar os feridos por volta do amanhecer após um ataque aéreo na área de Al-Hashasheen em Rafah, perto da fronteira com o Egito.

"Fomos imediatamente, eu e mais dois colegas. Assim que chegamos lá, fomos atacados e eles nos detiveram", disse ele à Reuters por telefone de sua casa em Khan Younis, referindo-se aos disparos feitos por soldados israelenses.

Depois de ser detido, ele disse que perdeu de vista seus colegas.

Quando estava perto dos soldados, ele disse que viu outros veículos de emergência se aproximando da posição dos soldados israelenses.

"Eu pude ver o veículo da Emergência Civil. Os soldados começaram a atirar nos veículos, dispararam com força", disse ele. "Estava escuro e não pude ver o que aconteceu com as pessoas que estavam lá, mas eles (os soldados) atiraram com força. Eles mandaram eu me abaixar e estavam atirando sem parar. Senti como se as balas estivessem me atingindo pessoalmente."

No sábado, o Crescente Vermelho publicou um vídeo obtido do celular de um paramédico encontrado enterrado na vala comum.

Filmado de dentro de um veículo em movimento, ele parece mostrar um comboio claramente marcado de ambulâncias e um caminhão de bombeiros dirigindo ao amanhecer com as luzes vermelhas piscando. Depois de pararem em um veículo que havia saído da estrada, duas equipes de resgate e outro homem podem ser vistos antes que uma salva de tiros seja ouvida.

A Reuters conseguiu verificar a localização do vídeo perto da área de Tal al-Sultan, a oeste da cidade de Rafah, no governo de Rafah.

O exército israelense disse, em resposta a um pedido de comentário sobre o vídeo, que o evento de 23 de março estava sendo examinado minuciosamente.

"Todas as alegações, incluindo a documentação que circula sobre o incidente, serão examinadas minuciosa e profundamente para entender a sequência de eventos e o tratamento da situação", disse.

"SANGUE NOS VEÍCULOS"

Foi somente após o amanhecer que Abed, que permaneceu preso no local onde foi inicialmente detido, conseguiu ter uma visão mais clara do que havia acontecido.

"Com a primeira luz do dia, as coisas ficaram mais claras, eu vi os veículos da Emergência Civil e do Crescente Vermelho, as portas de todos os veículos estavam abertas e havia sangue nos veículos", disse ele.

Ele disse que viu uma escavadeira cavar quatro buracos no solo arenoso antes de esmagar os veículos destruídos e enterrá-los.

"Naquela época, eu não tinha a menor ideia do destino de meus colegas", disse ele.

Abed disse que foi mantido em detenção pelas forças israelenses por cerca de 15 horas, período em que foi interrogado e espancado. Ele disse que viu o trabalhador humanitário que ainda está desaparecido, detido por soldados israelenses.

"Eles me perguntaram onde eu estava no dia 7 de outubro, disseram que os palestinos são terroristas e que todos nós somos terroristas. Eles também fizeram muitas perguntas pessoais sobre mim e minha família", disse ele. "Senti que estava prestes a morrer."

Por fim, ele disse que os soldados fizeram algumas verificações nele antes de decidirem libertá-lo.

Nebal Farsakh, porta-voz do Crescente Vermelho Palestino, confirmou que Abed estava trabalhando para a organização como voluntário e estava em Rafah naquele dia com a missão.

"Ele é o único sobrevivente, os dois colegas que estavam com ele foram mortos. Há outro que ainda está desaparecido", disse Farsakh à Reuters. "Ele não tinha ideia naquele momento se seus colegas foram martirizados ou se foram feridos e salvos."