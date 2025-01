Polônia autoriza Netanyahu a participar de cerimônia em Auschwitz apesar de mandado de prisão

O governo polonês disse na quinta-feira (9) que garantiria acesso "livre e seguro" às autoridades israelenses que desejassem participar da comemoração do 80º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. A imunidade foi anunciada apesar do mandado de prisão do TPI visando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

TPI, com sede em Haia, emitiu o mandado contra Netanyahu por crimes contra a humanidade e crimes de guerra em Gaza, onde Israel realiza uma operação militar em represália ao ataque de 7 de outubro de 2023 do movimento islâmico palestino Hamas.

A Polônia, como Estado signatário do Tratado de Roma que fundou o TPI, teria que prender o primeiro-ministro israelense caso ele entrasse em seu território no 80º aniversário da libertação pelo Exército Vermelho do campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau.

No entanto, em uma declaração assinada por Donald Tusk e publicada na quinta-feira, o governo polonês afirmou que "garantiria acesso livre e seguro e participação nessas comemorações para os mais altos representantes do Estado de Israel".

Em seguida, entre entrevista a jornalistas, ele completou que "seja o primeiro-ministro, o presidente ou o ministro da Educação... Qualquer pessoa que for à cerimônia de Auschwitz terá segurança garantida e não será presa".

Um pouco mais cedo, o presidente polonês Andrzej Duda, um conservador que coabita com o governo de coalizão liberal de Donald Tusk, anunciou que havia enviado uma carta ao premiê "para garantir que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pudesse participar da comemoração do 80º aniversário da libertação de Auschwitz, se assim desejasse".

Tusk criticou a abordagem do chefe de Estado, dizendo que ele havia tentado transformar a questão em uma "demonstração política". Ele disse ainda que já havia sido informado pela embaixada israelense que o país seria representado na cerimônia por seu ministro da Educação. Mesmo assim, o episódio reafirmou o apoio da Polônia ao governo israelense.

Cerimônia em Auschwitz terá delegações de vários países

As cerimônias para marcar o 80º aniversário da libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau pelo Exército Vermelho devem ocorrer em 27 de janeiro, e terá a participação de delegações de vários países.

Construído na Polônia ocupada, o campo é o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra seis milhões de judeus europeus, sendo que um milhão deles morreram no local entre 1940 e 1945, juntamente com outros 100 mil não judeus.

Cerca de 80 mil poloneses não judeus, 25 mil ciganos e 20 mil soldados soviéticos também foram mortos no campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau, assassinados pelos nazistas alemães.

(Com informações da AFP)