Tales: Brasil, Colômbia e México são obrigados a conviver com a Venezuela

O Brasil é obrigado a ter um certo nível de convivência com a Venezuela, assim como a Colômbia e o México, opinou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (10).

Acho que a essa altura do campeonato, sim [o Lula deveria adotar postura de Gabriel Boric, presidente do Chile], mas com um problema. Nós ainda temos que estar um degrau abaixo lá, porque estamos na fronteira com a Venezuela -- nós e a Colômbia.

O Chile convocou de volta o embaixador Jaime Gazmuri, único diplomata chileno ainda presente na Venezuela. Em agosto, o governo de Maduro já havia expulsado o restante do corpo diplomático. No comunicado, o ministério chileno afirmou que o ditador continuará sendo presidente da Venezuela "como resultado de uma fraude eleitoral perpetrada por seu regime". O presidente do Chile também fez críticas públicas às eleições venezuelanas.

Ao Canal UOL, Tales Faria defendeu uma postura mais crítica por parte de Lula em relação a Nicolás Maduro, mas com ressalvas.

O fato de você estar na fronteira te obriga a ter que manter algum nível de relacionamento, diferentemente do Chile, que está lá na ponta da América do Sul. E do Uruguai também, que está lá embaixo, na ponta da América do Sul.

O Brasil, a Colômbia e até o México, que está mais próximo da Venezuela, são obrigados a ter algum nível de convivência, mas, certamente, eu acho que está na hora de [o Brasil] deixar bem claro que não só não reconhece a eleição do Maduro, como o que está havendo lá é uma ditadura.

Tanto Lula quanto Boric e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, são de esquerda ou centro-esquerda. Há ainda a presidente do México Claudia Sheinbaum, eleita recentemente, que também pertence à esquerda.

Posse de Maduro e presente do MST

O ditador Nicolás Maduro toma a posse para o seu terceiro mandato nesta sexta, em meio a desconfianças da comunidade internacional em relação ao processo eleitoral. A cerimônia conta com militantes da esquerda brasileira —o presidente Lula e nem ministros comparecerão, e o governo vai enviar a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia de Oliveira.

Movimentos de esquerda —como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)— divergem de Lula e vão à posse de Maduro. Mesmo que o Presidente da República não reconheça as eleições venezuelanas, organizações da base do petista devem estar presentes na cerimônia de posse de Maduro.

Tales: PT se desarticulou no RJ

No UOL News, Tales Faria disse ainda que as atitudes de Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá (RJ) e vice-presidente nacional do partido, revelam como a sigla se desorganizou no Rio de Janeiro.

Quaquá divulgou nas redes sociais uma foto com a esposa e os filhos de Domingos Brazão, apontado pelas investigações como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, disse que acionará a Comissão de Ética dentro do PT contra o prefeito de Maricá.

O que ele está fazendo precisa de uma reação enérgica do partido. Não dá para o Quaquá continuar tendo essas posturas, que não são só polêmicas, mas contrárias ao pensamento humanista, ao governo e à hierarquia do partido que o elegeu. Está tudo errado.

Acredito que o PT precisa ter uma postura muito firme desta vez. Não sei se [haverá] uma expulsão, mas ele acabará saindo porque não há ambiente dentro do PT para o Quaquá.

O PT está com muito problema no Rio de Janeiro. Desde que a direção nacional entrou no estado e obrigou o PT local a desistir de candidatura própria lá, há muito tempo, a sigla se desarticulou no Rio e passou a se entregar a essas figuras muito estranhas, em desacordo com tudo que o partido vinha defendendo na sua história.

