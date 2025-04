Segunda criança morre de sarampo nos EUA, diz imprensa norte-americana

(Reuters) - Uma segunda criança com sarampo morreu no Estado norte-americano do Texas, informaram veículos de imprensa neste domingo. A morte da criança ocorreu em um momento em que centenas de casos da doença infecciosa foram registrados nas últimas semanas, o que levou o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que afirma se contrário a vacinas, a visitar o Estado

A última vítima, uma menina de 8 anos, morreu de "insuficiência pulmonar por sarampo" em um hospital em Lubbock, Texas, tornando-se a segunda morte confirmada por sarampo nos EUA na última década, informou o New York Times, citando registros de órgãos de saúde.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a morte da criança ou sobre a viagem de Kennedy. As autoridades locais de saúde no Texas não se manifestaram.

A viagem de Kennedy foi planejada depois que ele foi informado da morte, de acordo com a Axios. A NBC News disse que Kennedy planejava comparecer ao funeral da criança, marcado para este domingo.

Kennedy, um cético de longa data em relação às vacinas, disse em sua resposta imediata à primeira morte por sarampo em fevereiro que esses surtos são comuns.

Pediatras e outros médicos que defendem vacinas alertam os pais de que a vitamina A e outros suplementos alimentares não protegem contra a doença altamente contagiosa.

Na sexta-feira, o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas relatou 59 novos casos de sarampo em três dias - um aumento de 15% que eleva o total de casos no Estado para um total de 481 desde o final de janeiro.

Casos de sarampo também foram registrados em outros Estados dos EUA, incluindo Novo México, Oklahoma e Colorado. Outra criança no Texas morreu de sarampo em fevereiro. Um adulto não vacinado do Novo México testou positivo para sarampo depois de morrer em março.

Na quinta-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) relataram um aumento semanal de 124 casos de sarampo em todo o país, elevando o total para 607 até agora neste ano. Em 2024, os EUA registraram um total de 285 casos.

Os funcionários do CDC acrescentaram que 97% dos casos nos EUA são de pessoas não vacinadas ou cujo status de vacinação é desconhecido.