Chuva diminui, mas risco ainda é muito alto em cidades do RJ

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro manteve o patamar de risco muito alto para alguns pontos das regiões Serrana e da Costa Verde, apesar de não haver previsão de chuva forte para este domingo (04). Nessas regiões, ficam as duas cidades mais afetadas pelos temporais dos últimos dias: Angra dos Reis e Petrópolis.

Também foi mantida a avaliação de risco alto para outras cidades das mesmas regiões, como Mangaratiba e Teresópolis, e ainda para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Conforme avaliação do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), também há risco moderado de deslizamentos em todo o estado.

Angra dos Reis

A previsão meteorológica para este domingo indica que áreas de instabilidade, associadas ao transporte de umidade do oceano para o continente, devem provocar pancadas de chuva fraca a moderada, de forma isolada. Como a frente fria que causou os temporais já passou pelo estado, os riscos hidrológicos diminuíram e agora estão num patamar moderado.

Na região da Costa Verde, ainda há 331 pessoas desalojadas em Angra dos Reis, cuja prefeitura realiza atendimentos em quatro abrigos. Como as condições do tempo melhoraram, os outros 36 pontos de apoio foram desmobilizados.

A situação do município está em acompanhamento pela Defesa Civil Nacional, que registrou acumulados de até 270 mm de chuva. A ferramenta Defesa Civil Alerta, que emite avisos de perigo para todos os celulares nas regiões afetadas, foi acionada 24 vezes. Até a noite de sábado (05), foram registradas seis ocorrências de deslizamentos de terra, seis pontos de alagamento, nove quedas de árvores, além de obstruções de vias.

O município decretou estado de emergência, e donativos são aceitos para as famílias atingidas: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para animais de estimação. Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro, e empresas podem fazer as entregas nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura, que ficam no Centro e no bairro Aeroporto.

Petrópolis

Na Região Serrana, a chuva também diminuiu, e o dia é de limpeza e desobstrução das ruas em Petrópolis. Neste sábado, o acumulado de chuva passou de 300 mm, em 24 horas, o que significa 50% a mais do que o esperado para todo o mês de abril.

Desde sexta-feira (4), 113 chamados foram abertos pela Defesa Civil municipal, que já conseguiu vistoriar 80 endereços. Dez pontos de apoio receberam famílias que precisaram deixas suas casas e 73 pessoas ainda estavam abrigadas nesses locais até a noite de sábado.

Apesar da diminuição aparente dos riscos, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, alertou que a situação permanece delicada:

"Ainda estamos com acumulados de chuva alto e com isso ainda há risco de movimentação de massa. Por isso é importante que as pessoas, principalmente as que moram em áreas de risco, fiquem atentas".

Interdições

Os temporais também provocaram interdições em estradas que cruzam as regiões mais afetadas. A BR-116 continua totalmente interditada na manhã deste domingo, na altura do km 93, em Teresópolis. Já a BR 040 está parcialmente interditada no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 87, em Petrópolis.