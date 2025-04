Trecho da Tamoios está interditado há mais de 24 horas após fortes chuvas

A serra antiga da rodovia dos Tamoios está interditada há mais de um dia e, hoje, o tráfego pela via acontece na serra nova, em operação comboio.

O que aconteceu

Principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, Tamoios está parcialmente interditada desde a noite da última sexta-feira. Segundo a Concessionária Tamoios, que administra a via, o volume de chuvas ultrapassou o limite de segurança e há risco de queda de barreiras.

Serra nova está funcionando em operação comboio. O sistema de pare e siga funciona ora no sentido do litoral, ora no sentido de São José dos Campos, segundo a concessionária. A formação dos comboios é acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária e por equipes da concessionária.

Os comboios operam com formatos diferentes. No sentido de São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. Já no sentido de Caraguatatuba e litoral, por questão de segurança, os comboios são realizados separadamente, por categoria de veículo. Primeiro descem os veículos de passeio, depois os de carga, e, por último, veículos com produtos perigosos.

As equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho de planalto) sentido litoral e, no trecho urbano de Caraguatatuba, próximas ao acesso para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos. A situação da Tamoios é atualizada em tempo real no site da concessionária e nos perfis @tamoios099 no X (ex-Twitter) e Instagram.

Fortes chuvas atingiram o litoral norte do estado de São Paulo desde sexta-feira. Temporal provocou bloqueios em rodovias e deixou pessoas ilhadas em Ubatuba.

*Com informações do Estadão Conteúdo