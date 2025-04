Ataque israelense deixa dois mortos no sul do Líbano

Duas pessoas forma mortas neste domingo (6) em um ataque israelense no sul do Líbano, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o Exército israelense anunciou que tinha como alvo dois membros do Hezbollah.

"O ataque realizado hoje pelo inimigo israelense na localidade de Zibqin matou duas pessoas", disse o ministério em um comunicado.

Os militares israelenses declararam, por sua vez, que uma de suas aeronaves havia atingido "dois terroristas do Hezbollah que operavam em um veículo de engenharia na área de Zibqin".

Ambos foram mortos "enquanto tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista do Hezbollah", de acordo com o Exército.

Apesar de um cessar-fogo em 27 de novembro com o movimento xiita libanês, Israel continua realizando ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

No sábado, a enviada adjunta dos Estados Unido para o Oriente Médio, Morgan Ortagus, discutiu a situação no sul do Líbano com autoridades libanesas em Beirute.

Os EUA presidem um comitê de monitoramento do cessar-fogo, que encerrou mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta entre Israel e Hezbollah, à margem da guerra em Gaza.

Segundo o acordo, o movimento pró-iraniano deveria reposicionar suas tropas ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira israelense, e desmantelar sua infraestrutura militar remanescente no sul.

Israel, por sua vez, deveria concluir sua retirada do Líbano até 18 de fevereiro, mas o Exército ainda mantém posições em cinco pontos que considera estratégicos.

