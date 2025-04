Cláudio Castro não vai a ato de Bolsonaro na Paulista devido a chuvas no RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não vai participar do ato bolsonarista marcado para este domingo (6) na avenida Paulista. Ele alegou que precisa acompanhar os impactos das fortes chuvas no estado.

O que aconteceu

Castro publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo para explicar sua ausência. Ele afirmou que comunicou previamente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Infelizmente, não poderei estar presencialmente na Paulista, pois sigo trabalhando firme no Rio de Janeiro, acompanhando de perto os impactos das fortes chuvas e coordenando as ações do nosso governo para cuidar da população. [...] Meu apoio à causa é total. Anistia já!

As fortes chuvas que atingem o estado deixaram mais de 300 pessoas desalojadas em Angra dos Reis, que decretou situação de emergência após registrar mais de 324 mm de chuva em 24 horas. Em Petrópolis, houve deslizamentos e alagamentos, com 74 pessoas encaminhadas a abrigos. A Defesa Civil mantém alerta de risco muito alto para Angra e Petrópolis, e risco alto para Teresópolis, Mangaratiba e Baixada Fluminense.

O ato na Paulista é considerado um teste de força da base bolsonarista. No mês passado, uma manifestação no Rio de Janeiro gerou controvérsia sobre o número de participantes. Enquanto a PM estimou 400 mil pessoas, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, apontou 18,3 mil no pico do evento.