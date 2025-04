Papa Francisco reaparece de surpresa na praça de São Pedro, pela primeira vez após internação

O papa Francisco, ainda em recuperação de uma grave pneumonia, fez uma aparição surpresa na praça de São Pedro, no Vaticano neste domingo (6), dando um sinal positivo sobre sua saúde. O pontífice saiu do hospital há apenas duas semanas, após mais de um mês de internação.

"Feliz domingo a todos. Muito obrigado", disse o papa, de 88 anos, com a voz ainda frágil, mas menos fraca do que quando deixou o Hospital Gemelli, em Roma, em 23 de março.

Em meio a uma multidão com celulares e câmeras em punho, Jorge Bergoglio aproveitou um breve passeio entre os fiéis, que ficaram surpresos ao vê-lo na escadaria da praça de São Pedro. Ele era empurrado em uma cadeira de rodas e usava cânulas nasais de oxigênio.

Em seguida, abençoou os milhares de fiéis reunidos na praça ensolarada e cumprimentou, uma a uma, pessoas posicionadas atrás do altar, no final de uma missa dedicada aos doentes e aos profissionais da saúde.

Embora o Vaticano tenha relatado nos últimos dias melhorias constantes em sua saúde, em termos de respiração, habilidades motoras e uso da voz, esta aparição pública não havia sido anunciada. Foi a primeira vez que ele foi visto no Vaticano desde sua hospitalização, em 14 de fevereiro.

A aparição ocorre a duas semanas da Páscoa, para a qual sua presença não foi confirmada, e após semanas de especulações e questionamentos sobre a sua continuidade no posto de líder de 1,4 bilhão de católicos.

"Ele está claramente melhor e quer que isso seja visto", disse uma fonte do Vaticano à AFP, sob condição de anonimato. "Ele ainda não está bem o suficiente para gravar uma mensagem, mas está bem o suficiente para adotar a mesma abordagem que pessoas doentes como ele, de vir e se mostrar", acrescentou.

Precauções para evitar contágios

Francisco deve repousar por cerca de dois meses após o grave problema de saúde, que ameaçou sua vida duas vezes. Os médicos o aconselharam a evitar atividades públicas e contato com fiéis, para limitar o risco de recaída.

Poucos minutos antes, Francisco "recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica de São Pedro, rezou e passou pela Porta Santa", informou o Vaticano, em um comunicado no Telegram.

Como nas semanas anteriores, o bispo de Roma não proferiu a Oração do Senhor do Angelus, publicada em formato escrito. "Rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e que às vezes são até vítimas de ataques. A missão deles não é fácil e deve ser apoiada e respeitada", escreveu Francisco.

O papa também rezou pela paz mundial, mencionando a "martirizada Ucrânia", o Sudão, o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, a Birmânia e o Haiti. Rezou pelo Oriente Médio e Gaza, "onde as pessoas são forçadas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água limpa".

"Que as armas se calem e que o diálogo seja retomado; todos os reféns devem ser libertados e a população deve ser ajudada", disse o pontífice.

Na residência Santa Marta, onde vive no Vaticano, o jesuíta argentino é assistido dia e noite por uma equipe médica. Ele não recebe visitantes, mas continua seu trabalho, de acordo com o Vaticano, principalmente por meio da elaboração e assinatura de documentos.

Os médicos alertaram que levará tempo para o papa recuperar totalmente o uso da voz, devido aos danos nos músculos respiratórios após a pneumonia bilateral que o afetou.

Com informações da AFP