Fiat da Lady Gaga? Punto criado em 2011 traz mesmo nome de hit da cantora

Em 2011, a Fiat tomou uma atitude comercial interessante. A montadora italiana exibiu uma versão voltada para a performance de seu hatch do momento, o Fiat Punto. Entretanto, seu nome acabou por chamar a atenção. O Fiat Punto "Born This Way" foi associado a um hit de mesmo nome da cantora Lady Gaga.

O que aconteceu

O modelo era apenas um conceito, que foi exibido para o público no Salão do Automóvel de Bolonha, na Itália. Ele chamou a atenção pela cor amarela, mas também por utilizar o nome Born This Way. O que gerou dúvidas: será que a Fiat havia feito uma parceria com Lady Gaga?

Entretanto, a marca foi rápida em desmentir tudo, dizendo que o Punto Born This Way foi criado pelo Fiat Style Center sozinho, sem nenhuma referência à canção. Porém, o detalhe é que a música havia sido lançada no início daquele ano, enquanto o evento em Bolonha foi em dezembro.

Imagem: Divulgação

Pelo sim ou pelo não, o modelo tinha motor de quatro cilindros 1.4 Turbo MultiAir de 135 cv de potência e 21 kgfm de torque com caixa de câmbio manual de 6 velocidades.

No estilo, ele possuía pintura exterior amarelo claro, teto pintado de preto, rodas de liga leve de 17 polegadas pretas, pinça de freio amarelas, revestimento interno "inkleather"(couro pintado), tapeçaria com logotipo da série em amarelo e painel em couro preto.

A música "Born This Way" da Lady Gaga tinha como tema autoaceitação radical. Já esta versão do Fiat Punto jamais chegou a ser produzida.

