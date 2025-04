Águas baixam em Ubatuba e moradores já começam a voltar para casa

Depois das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de sexta-feira (4), provocando bloqueios em rodovias e deixando pessoas ilhadas na cidade de Ubatuba (SP) no sábado (5), as águas já baixaram e o acesso ao bairro Folha Seca já foi reestabelecido. Segundo as informações da Defesa Civil do estado de São Paulo, as famílias que dormiram no abrigo já estão retornando para suas casas.

A Defesa Civil disse ainda que realiza obras de reparo provisório na estrutura da ponte pela Estrada da Folha Seca, sobre o Rio Escuro. "Não haverá necessidade de instalar um abrigo temporário para acolher os moradores do bairro que ficaram isolados. A Defesa Civil segue acompanhando a situação do município", informou.

Notícias relacionadas:

Entre sexta e sábado foram registrados 138 milímetros de chuva na cidade litorânea, o que levou a Defesa Civil emitir um alerta severo para os moradores da região.

Por volta das 23h de sexta-feira, 12 pessoas que viviam em uma mesma casa, com idades entre 4 meses e 66 anos, ficaram ilhadas no bairro do Taquaral e precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil em Ubatuba. Elas foram encaminhadas para a Escola Municipal José de Souza Simeão, sem ferimentos.

Também em Ubatuba, foram registrados pontos de alagamento e inundações nas avenidas Rio Grande do Sul e Botafogo e no bairro Folha Seca. Além disso, houve 15 quedas de árvores nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix.

Uma dessas árvores caiu sobre a varanda de uma residência na rua Goiabeira, no bairro Sesmaria, mas sem maior gravidade. Outra árvore caiu sobre a pista da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do quilômetro 73, provocando a interdição temporária da via.

Serra

Por causa das fortes chuvas, o trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios continua interditado. O bloqueio se deu por volta das 23h30 de sábado, quando o volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando risco de queda de barreiras no trecho. Ainda não há previsão para liberação. Com a interdição, a descida para o Litoral Norte de São Paulo é realizada pela Serra Nova, em operação comboio, com sistema pare e siga.

Previsão do tempo

O domingo começou com temperaturas mais amenas, céu nublado e com chuva fraca em parte da faixa leste paulista. Por causa da passagem de uma frente fria, o domingo será marcado por temperaturas mais baixas em parte da região central e faixa leste do estado, com chuva fraca persistente ao longo de todo o dia. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil do estado, até o momento, os modelos não indicam acumulados significativos.

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, o domingo começou com muita nebulosidade, chuviscos, sensação de frio e termômetros oscilando em torno dos 15,2°C durante a madrugada. Os dados do CGE mostram que os seis primeiros dias de abril registraram até o momento 34,2 mm de chuva, o que corresponde a 54,7% dos 62,5 mm esperados para o mês.

Segundo os meteorologistas, o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 22 graus Celsius (°C) e índices de umidade acima dos 60%.

Entre o final da tarde e o início da noite, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, e ainda há condições para chuva fraca em alguns pontos, principalmente nos bairros mais próximos da Serra do Mar, no extremo sul da Grande São Paulo.

A segunda-feira (07) deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas que podem chegar aos 24°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima. Entretanto, não há previsão de chuva.

Na terça-feira (08), o sol deve continuar a elevar as temperaturas no decorrer do dia. A madrugada ainda deve ter sensação de frio, com mínimas em torno dos 14°C. Apesar disso, as máximas podem superar os 28°C durante a tarde. No final do dia, a nebulosidade aumenta, mas a chuva não deve retornar.