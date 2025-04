De olho no Mundial, brasileiras participam da primeira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A etapa de Sófia, na Bulgária, abre a temporada da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, reunindo as melhores atletas do circuito mundial. As brasileiras Maria Eduarda Alexandre e Geovanna dos Santos, conhecida como Jojô, participaram da competição como parte da preparação para o Mundial de agosto, que será realizado pela primeira vez no Brasil.

Durante três dias, de sexta-feira (4) até domingo (6), a capital búlgara foi palco da abertura da temporada da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Solange Paludo, treinadora de Maria Eduarda, destacou a importância da participação das brasileiras na competição e os treinamentos realizados na Bulgária, país com grande tradição na modalidade.

"Tenho grande admiração pela escola búlgara por diferentes fatores: o manejo do aparelho, coreografias bem elaboradas, técnica corporal. É um combo de experiências que aprendemos aqui para levar para o nosso dia a dia", destaca.

Solange também comentou sobre os desafios do início das competições internacionais de alto nível.

"A primeira competição do ano sempre é mais tensa. Essa Copa do Mundo veio para nos auxiliar em questão de estratégia, de coreografias para nos ajudar para as próximas etapas, pegando força e trabalhando a mente em harmonia para ter bom resultado no Mundial."

Maria Eduarda Alexandre, catarinense que conquistou quatro medalhas individuais nos Jogos Pan-Americanos de 2024, garantiu seu lugar na final da competição de fita, em Sófia, com o terceiro lugar nas etapas de classificação. Ela destacou os desafios que representam as novas regras e códigos estabelecidos pela Federação Internacional de Ginástica Rítmica.

A partir deste ciclo, a música ganha mais importância nas apresentações e qualquer falha técnica pode comprometer a pontuação das competidoras. "Com as mudanças e os novos códigos, é uma oportunidade de testarmos as novas coreografias", comentou Maria Eduarda.

'Estar 110% para o Mundial'

Além da competição, a equipe brasileira realizou treinamentos com profissionais reconhecidas do circuito mundial, como Mariana Pamukova, treinadora da vice-campeã olímpica Kaleyn Boryana, medalha de prata em Paris 2024.

"Treinar na Bulgária é muito importante para nossa carreira. É um país de potência e toda vez que a gente vem aqui sai com novos aprendizados e mais experiência", diz Geovanna. Jojô também compartilhou sua preparação visando o Mundial de agosto no Brasil.

"É uma pressão e a expectativa vai vir de todos os lados, da comissão técnica, de nós mesmas, do público. É um Mundial muito importante, o primeiro dentro de casa. O nosso mental tem que estar 100% firme, forte e focado no que temos que fazer dentro de casa. Estamos muito concentradas para darmos mais de 100%, 110% dentro de quadra. Temos que sair da competição felizes, bem consigo mesmas e alcançarmos os objetivos de nosso país", diz Jojô.

Gizela das Mercês Batista, treinadora de Jojô, destacou a importância da participação da atleta na primeira etapa da Copa do Mundo. "É a primeira competição da Geovanna. Treinamos para competir neste ciclo pensando em mostrar duas séries novas, com contexto para a arbitragem entender."

Gigi, como é conhecida pela delegação, também falou sobre o trabalho de longo prazo para o Mundial no Brasil, a principal meta de resultados para a equipe brasileira em 2025.

"Somos um pouco atrasadas em relação às competições europeias. A gente quer que ela compita bem, porque as notas são diferentes das do ciclo passado e precisamos preencher os critérios para nos prepararmos para o Mundial", argumentou.

Gizela enfatizou ainda a importância dos estágios e treinos na Bulgária tanto para atletas quanto para a comissão técnica. "Esses estágios são importantes para o desenvolvimento do atleta e do treinador, principalmente nesta primeira etapa de Copa do Mundo, pois estamos em um novo ciclo e desenvolvimento de série. Agregamos para nossos treinos também no Brasil."

Outras duas etapas da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica acontecerão neste mês em Baku, no Azerbaijão, e Tashkent, no Uzbequistão. A final será em julho, em Milão, na Itália. Já o Mundial de Ginástica Rítmica acontece de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro.