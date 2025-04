Chuvas fortes deixam quase 30 mortos na RD Congo

Cerca de 30 pessoas morreram no sábado após chuvas intensas em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, onde também causaram danos significativos, anunciaram as autoridades locais neste domingo (6).

"Há muitos feridos que foram evacuados e, no momento, há cerca de 30 mortos", disse à AFP Patricien Gongo Abakazi, ministro provincial de saúde pública de Kinshasa.

As vítimas se afogaram ou morreram quando suas casas desabaram, afirmou.

As chuvas devastaram alguns dos bairros periféricos e subúrbios mais pobres desta megalópole de 17 milhões de habitantes e urbanização anárquica.

As precipitações e as enchentes deixam mortos com certa regularidade em Kinshasa.

Em novembro de 2019, quase 40 pessoas morreram na capital devido às chuvas torrenciais que causaram inundações e deslizamentos de terra.

